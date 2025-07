Lucro do Santander sobe 12,8% para 6.833 milhões de euros no 1.º semestre

O Santander obteve um lucro de 6.833 milhões de euros até junho, mais 12,8% do que no mesmo período do ano passado, naquele que foi o melhor primeiro semestre da sua história, anunciou hoje o banco.

Este resultado foi impulsionado por comissões recorde e por menores custos e provisões.

Segundo informou o banco à Comissão Nacional do Marcado de Valores espanhola, as receitas ascenderam a 31.010 milhões de euros, sendo que as provenientes de comissões alcançaram um novo máximo histórico de 6.684 milhões de euros, um crescimento de 3%.

Contabilizando apenas o segundo trimestre, o lucro foi de 3.431 milhões de euros, mais 7%, o que marca um quinto recorde trimestral consecutivo, segundo a agência EFE.

No último ano, o grupo Santander aumentou o número de clientes em oito milhões, para 176,4 milhões.

Os recursos de clientes (depósitos mais fundos de investimentos) ficaram praticamente estáveis no primeiro semestre, registando uma descida de 0,2% face ao mesmo período do ano passado, totalizando 1,3 biliões de euros, embora se forem eliminadas as flutuações monetárias tenham aumentado 6%.

Os depósitos diminuíram 2,8% em termos homólogos para um bilião de euros, mas em euros constantes aumentaram 4%.

Os empréstimos ascenderam a 1,01 biliões de euros, registando uma queda de 5%, afetados pela operação de venda do Santander Polska, embora em euros constantes tenham crescido 1%.

O Santander, um dos maiores bancos do mundo, está presente em vários países da Europa e da América, incluindo Portugal, com o Santander Portugal.

O Santander Portugal divulga na sexta-feira, dia 01 de agosto, os seus resultados do primeiro semestre de 2025.