Athletic segue vitorioso na Liga espanhola, FC Barcelona e Villarreal deslizam

O Athletic Bilbau alcançou hoje a terceira vitória em outras tantas jornadas da Liga espanhola de futebol, juntando-se ao Real Madrid no topo, do qual se distanciaram o campeão FC Barcelona e o Villarreal, agora igualados pelo Espanyol.

Adversários do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões, os bascos asseguraram o terceiro triunfo consecutivo a abrir na prova pela primeira vez desde 2009/10, com golos de Marc Bartra, na própria baliza, aos 60 minutos, e de Aitor Paredes, aos 85, enquanto o congolês Cédric Bakambu reduziu para os sevilhanos já em tempo de compensação, aos 90+7

O Athletic Bilbau passou a somar os mesmos nove pontos do Real Madrid, vencedor com reviravolta na receção ao Maiorca (2-1), no sábado, numa dupla de líderes seguida pelo Villarreal e pelo FC Barcelona, que empataram fora com Celta de Vigo (1-1) e Rayo Vallecano (1-1), respetivamente, e pelo Espanyol, vitorioso na receção ao Osasuna (1-0).

O Villarreal adiantou-se pelo costa-marfinense Nicolas Pépé, aos 53 minutos, mas viu o Celta de Vigo igualar pelo suplente Borja Iglesias, aos 90+4, numa altura em que o defesa central internacional português e reforço Renato Veiga já tinha sido lançado nos visitantes.

Horas depois, o FC Barcelona também cedeu os primeiros pontos esta temporada na Liga espanhola, com o recém-entrado Fran Pérez a empatar para o Rayo Vallecano, aos 67 minutos, já depois de Lamine Yamal ter colocado os catalães na frente, de penálti, aos 40.

Ao contrário da época passada, na qual se sagraram campeões pela primeira vez desde 2022/23, os catalães não conseguiram iniciar a prova com três triunfos seguidos, sendo que, para já, ainda não jogaram em casa, devido ao atraso na emissão das licenças do renovado Camp Nou.

Villarreal e FC Barcelona ocupam a terceira e quarta posições, ambos com sete pontos, e foram alcançados antes da primeira paragem da prova para as seleções nacionais pelo Espanyol, quinto, que bateu o Osasuna com um golo de Carlos Romero, aos 52 minutos.

Os navarros estão em 13.º, com os mesmos três pontos do Celta de Vigo, 14.º, a um do Rayo Vallecano, 10.º, e a dois do Betis, oitavo, que tem mais um jogo realizado, tal como os galegos.