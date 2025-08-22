Montenegro sauda quarteto português campeão do mundo em k4 500 metros

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, saudou o quarteto português que venceu hoje o campeonato do mundo de canoagem na categoria de K4 500 metros, enaltecendo o seu orgulho e a resiliência de Portugal.

"O quarteto Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha volta a encher-nos de orgulho!", escreveu Luís Montenegro numa mensagem publicada na rede social X.

Ao assinalar a vitória, pela primeira vez, nos mundiais de canoagem em K4 500 metros, que estão a decorrer em Milão, Montenegro conclui: "Portugal continua a mostrar a sua resiliência e esta notícia é prova disso. Bravo!"

Os canoístas Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha sagraram-se hoje campeões do Mundo de K4 500 metros, em Milão.

A largar na pista seis, o quarteto luso, que em junho se sagrou campeão da Europa, concluiu a sua prova em 1.18,93 minutos, superando a Hungria por cinco centésimos de segundo e a Espanha por 40.

Esta é a primeira medalha de Portugal nos Mundiais de Milão, nos quais João Ribeiro e Messias Baptista defendem ainda o título de K2 500 metros e Fernando Pimenta o ouro em K1 1.000.