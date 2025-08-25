Carro totalmente consumido pelas chamas no Paul da Serra

Um carro incendiou-se na tarde de ontem na subida para o Paul da Serra e ficou totalmente carbonizado.

No combate ao fogo estiveram 10 elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta, que extinguiram as chamas com o apoio de três viaturas.

A Polícia de Segurança Pública e a Polícia Florestal também estiveram no local.

Não houve registo de feridos.