Mergulhadores vão fazer limpeza junto a navio afundado no Funchal há 96 anos

Uma acção de limpeza de lixo subaquático vai decorrer na manhã deste domingo na área onde se encontra afundado um navio, junto ao forte de São José, nas proximidades da Pontinha. A iniciativa é promovida pelo Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea (CEAM), no âmbito do projecto ecoRoute, financiado por fundos europeus e dirigido às regiões ultraperiféricas.

A operação arranca pelas 09h30 e incide na área onde se encontra o navio ‘Prompt’, afundado em 1929. Para começar, será feito um briefing sobre os trabalhos a realizar, o qual terá lugar nas instalações da Associação Regional de Canoagem da Madeira, no Centro Náutico de São Lázaro. Pelas 10h00 acontece a saída para a actividade programada. Estão revistas duas imersões até ao navio, que se encontra a cerca de 30 metros de profundidade. O regresso a terra decorrerá por volta das 11h30/12h00.

O ‘Prompt’, também conhecido por ‘Pronto’, era um navio em ferro, com cerca de 30 metros de comprimento. Chegou à Madeira em Agosto de 1912 e durante cerca de 8 anos foi utilizado como barco de carreireiro, transportando sobretudo carga à volta da ilha da Madeira.

Entre 1921 e 1922 foi submetido à substituição integral do casco. Após as reparações, foram detectados defeitos técnicos que impediam que a embarcação navegasse a mais de 5 nós em mar chão e tempo calmo, o que o impossibilitava de prosseguir com as suas funções de cabotagem no mar alteroso e forte do norte da ilha da Madeira. A empresa proprietária optou desta forma por transformar o ‘Prompt’ em “fragata de água”, passando a estar ao serviço do porto do Funchal.

O ‘Prompt’ acabou por naufragar na tarde de 16 de Abril de 1929. Segundo relatos da época, a embarcação saiu da Pontinha, onde terá carregado cerca de 200 toneladas de água, e foi fundear em frente ao ilhéu, com condições climáticas favoráveis e sem vento. Após a chegada da tripulação a terra, terá levantado a proa e afundou a popa até desaparecer totalmente.

Entretanto, há já outras actividades agendadas, como a limpeza da Praia do Toco (26 de Setembro, pelas 10h00) e a limpeza subaquática da Praia do Forte de São Tiago (27 de Setembro, às 10h00).

O projecto ecoRoute pretende conceber e implementar uma abordagem multidimensional e integrada que promove a oferta inteligente de Turismo Subaquático, Cultural e de Natureza nas regiões ultraperiféricas dos Açores, da Martinica e da Madeira.

OUTRAS INICIATIVAS NA AGENDA DESTE DOMINGO:

11h00- CDU promove iniciativa no âmbito da pré-campanha das eleições autárquicas unto à Praça do Município do Funchal.

16h00- Missa solene e procissão em honra do Santíssimo Sacramento, integradas nas Festas de São Vicente 2025. Segue-se a actuação das bandas filarmónicas (18h00), com encerramento das festividades às 23h30.

18h00- Missa solene e procissão integradas na Festa de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo. Seguem-se as actuações da Banda da Casa do Povo do Porto Santo (20h30), Amigos do Cantor (21h30) e Duo Nélia e Arminho Velez (23h00).

19h00- O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, visita a Expo Porto Santo, a decorrer no Pavilhão Multiusos da ilha.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 31 DE AGOSTO:

1811 - Nasce o escritor e jornalista francês Théophile Gautier. Autor de Histoire du romantisme (1874) "História do Romantismo" e Portraits contemporains (1874) "Retratos Contemporâneos".

1867 - Morre, aos 46 anos, o poeta, tradutor e crítico francês Charles-Pierre Baudelaire, autor de 'Les Fleurs du mal' (1857) (As Flores do Mal ) e 'Petits poèmes en prose' (1868) (Pequenos Poemas em prosa)

1888 - Jack, o Estripador, assassina a primeira vítima, Mary Ann (Polly) Nichols.1890 - Lançamento da primeira pedra do Santuário do Sameiro, em Braga.1901 - Os primeiros carros elétricos começam a circular em Lisboa.1908 - Nasce o escritor norte-americano William Saroyan, recusou o Prémio Pulitzer em 1940 atribuído à peça "The Time of Your Life".

1919 - É abolida a censura à imprensa, na Irlanda.

1939 - II Guerra Mundial. Adolf Hitler manda avançar os Panzers, rumo a Leste. No dia seguinte, as forças alemãs entram na Polónia.

1940 - II Guerra Mundial. Pela primeira vez, desde o início do conflito, a força aérea britânica bombardeia Berlim.

1941 - Morre, aos 48 anos, a poetisa russa Marina Tsvetayeva, autora de "Indícios Terrestres", "O Diabo" e "Depois da Rússia" (1928).

1958 - Revolução Cubana. Partem, de Sierra Maestra, os batalhões comandados por Che Guevara e Camilo Cienfuegos, com destino a Havana, Cuba.

1961 - As últimas tropas espanholas deixam Marrocos.

1963 - Morre, com 81 anos, o pintor e escultor francês Georges Braque, pioneiro do cubismo, com o pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973).

1973 - Morre, aos 79 anos, o cineasta norte-americano John Martin Feeny, John Ford, realizador de "A Desaparecida", "O Homem que Matou Liberty Wallence" e "O Homem Tranquilo".

1981 - A organização terrorista alemã, Fação do Exército Vermelho, faz explodir uma bomba na base aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) em Ramstein, RFA.

1984 - A África do Sul concede a autodeterminação ao bantustão negro de Kangwane, na fronteira com a Suazilândia.

1986 - Rosa Mota conquista segundo título da Europa da maratona, em Estugarda, na Alemanha, em 2:28.38 horas.

1991 - A Republica Soviética do Uzbequistão proclama a sua independência, tornando-se a nona Republica a adoptar esta decisão.

1992 - É pela lei nº. 26/92, emitida pela Assembleia da República e publicada no Diário da República nº. 200/1992, que é extinta a Alta Autoridade contra a Corrupção.

1997 - Morre, com 36 anos, a princesa Diana de Gales, num acidente de viação em Paris, França.

1999 - Os números do referendo em Timor-Leste sobre o futuro do território mostram uma participação de 98,6 por cento dos eleitores.

2002 - Morre, com 94 anos, o compositor de jazz norte-americano Lionel Leo Hampton, Hamp, considerado o rei do vibrafone. Tocou com Quincy Jones, Cat Anderson, Louis Armstrong, Dinah Washington, Clark Terry e Joe Williams, entre outros.

2003 - A Prémio Nobel da Paz em 1991 Aung San Suu Kyi, líder da Liga Nacional para a Democracia da Birmânia, inicia uma greve de fome em protesto pela detenção ilegal.

- O governo viabiliza, em Conselho de Ministros extraordinário, no Palácio do Freixo, Porto, a linha de Gondomar, a Linha da Boavista e o ramal de ligação ao Aeroporto Internacional do Porto.

- Morre, aos 85 anos, Pavel Tigrid, escritor, jornalista e resistente anticomunista checo.

2004 - A Organização Mundial do Comércio (OMC) determina a ilegalidade do pacote legislativo Byrd, perante as regras do comércio internacional, e reconhece à União Europeia e outros estados o direito de aplicar sanções contra os Estados Unidos.

- Astrónomos norte-americanos anunciam no decorrer de uma conferência de imprensa organizada pela NASA em Berkeley, Califórnia, Estados Unidos, ter descoberto dois novos planetas fora do sistema solar com um tamanho semelhante à Terra e com uma massa parecida com a de Neptuno.

2005 - A Inspecção-Geral de Saúde arquiva os processos instaurados aos responsáveis da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e o Ministério Público conclui não existir dolo, no âmbito do processo Hospital Amadora-Sintra.

- Mário Soares anuncia que vai candidatar-se pela terceira vez à presidência da República, nove anos depois de ter deixado o cargo.

- Furacão Katrina. Primeiro balanço aponta para cerca de dois milhares de mortos e para a destruição de mais de 85% dos lares do vale do Mississípi, Estados Unidos.

- Morre, com 96 anos, Joseph Rotblat, físico nuclear britânico de origem polaca, membro fundador das, Pugwash Conferences on Science and World Affairs, sediada em Londres, Prémio Nobel da Paz em 1995.

2006 - Termina o prazo dado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) para o Irão suspender o processo de enriquecimento de urânio. O Presidente iraniano, Mahmud Ahmadinejad, afirma que o Irão "não cederá um milímetro perante a intimidação".

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova o envio de uma força internacional para a região sudanesa de Darfur. O governo de Cartum rejeita a resolução que classifica como 'um acto de inimizade e carente de razão'.

2007 - A lei nº. 52/2007 que adapta o regime da Caixa Geral de Aposentações ao regime geral da segurança social em matéria de aposentação e cálculo de pensões é publicado em Diário da República n.º 168/2007.

- Os governos de Portugal e de Timor-Leste - por João Gomes Cravinho, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação português, e por Zacarias da Costa, ministro dos Negócios Estrangeiros timorense - assinam, no Palácio do Governo em Díli, Timor-Leste, o Programa Indicativo de Cooperação para os próximos quatro anos, estimado em 60 milhões de euros (cerca de 81,6 milhões de dólares americanos).

- O padre católico Luis Jorquera, de 70 anos, antigo capelão militar do regimento motorizado de Calama, no Norte do Chile, começa a ser julgado, pela primeira vez no Chile, por violações dos direitos humanos durante a ditadura do Presidente Augusto Pinochet.

- O escritor Mario Roberto Morales, dissidente da já extinta guerrilha esquerdista guatemalteca, é distinguido com o Prémio Nacional de Literatura Miguel Ángel Astúrias, o mais importante do Estado guatemalteco para as Letras nacionais.

2008 - Morre, aos 52 anos, o poeta e crítico literário Joaquim Castro Caldas. Foi um dos fundadores da revista Metro, uma publicação gratuita, para divulgação cultural, publicou o livro 'Mágoa das Pedras' entre outros.

2009 - Morre, aos 58 anos, José João Zoio, antigo cavaleiro tauromáquico, foi o primeiro amador a submeter-se à prova de cavaleiro praticante (Santa Eulália, 10 de Junho de 1972).

2010 - Os Estados Unidos põem termo à missão de combate no Iraque, sete anos depois de, em 20 de março de 2003, tropas norte-americanas, sob comando do ex-Presidente George Bush, terem invadido o país para derrubar Saddam Hussein, no âmbito da "Operação Liberdade".

- Morre, aos 50 anos, o antigo ciclista francês Laurent Fignon, duas vezes vencedor do Tour de França (1983, 1984).

2011 - O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, anuncia a aplicação de uma taxa, apelidada "de solidariedade", de 2,5 por cento para os contribuintes do escalão mais elevado de IRS e de 3 para as empresas com lucros acima de 1,5 milhões de euros, bem como o fim das deduções à coleta com despesas de saúde, educação e encargos com imóveis para os sujeitos passivos dos dois últimos escalões de rendimentos.

2012 - Realizam-se eleições gerais em Angola que reconduzem José Eduardo dos Santos como Presidente da República.

2013 - Morre, aos 74 anos, David Frost, jornalista britânico famoso pelas suas entrevistas com o ex-Presidente norte-americano Richard Nixon.

- Morre, com 76 anos, o empresário Jorge Espírito Santo.

2014 - Fernando Chui Sai On, 57 anos, é reeleito para um segundo e último mandato como chefe do Executivo de Macau, China, com 380 votos, por uma comissão eleitoral composta pela primeira vez por 400 elementos.

- Divulgados resultados da primeira pergunta de referendo civil em Macau, considerado ilegal pelas autoridades, com cerca de 95% dos 8.688 votantes a apoiar a introdução do sufrágio universal para a eleição do chefe do Executivo, em 2019.

- A Guarda Marítima tunisina recupera 41 cadáveres de imigrantes afogados nas costas da cidade de Ben Guerdane. No dia seguinte, a marinha italiana resgata mais de 3.800 imigrantes sem documentos que viajavam em vários barcos pelo Canal da Sicília a partir das costas norte-africanas.

2015 - A Organização das Nações Unidas (ONU) anuncia que as imagens obtidas por satélite confirmam a destruição do templo de Bel, joia da cidade antiga de Palmira, situada na província de Homs, no centro da Síria, património da Humanidade, é a segunda ação de destruição, numa semana, do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) contra um templo de Palmira.

- Cerca de 100 polícias e militares ficam feridos depois da explosão de uma granada durante uma manifestação em frente do parlamento da Ucrânia.

2016 - A Presidente brasileira com mandato suspenso, Dilma Rousseff, perde o mandato presidencial depois de uma votação no Senado (câmara alta parlamentar) em Brasília.

- O político conservador Michel Temer, 75 anos, é empossado no cargo de Presidente do Brasil numa cerimónia realizada no Senado (câmara alta parlamentar), em Brasília.

- Morre, aos 75 anos, Luís Bastos, antigo futebolista cabo-verdiano considerado por muitos como o maior de sempre no país e que chegou a treinar no Benfica.

- Morre, com 87 anos, a atriz Anna Paula, cuja carreira passou sobretudo pela televisão, em telenovelas como "Vila Faia" e em filmes como "O Costa d´África".

2017 - Morre, aos 91 anos, o ator norte-americano Richard Anderson. Conhecido do grande público principalmente pelos papéis de protagonista que interpretou nas séries televisivas dos anos 1970 "The Six Million Dollar Man" e "The Bionic Woman".

2020 - Mustapha Adib, 48 anos, o diplomata e embaixador libanês na Alemanha, é nomeado primeiro-ministro do Líbano.

- Morre, aos 84 anos, Pranab Mukherjee, Presidente da Índia entre 2012 e 2017.

- Morre, com 86 anos, António Taborda, advogado, deputado à Assembleia da República, nas II, III e IV Legislaturas, pelo MDP/CDE, figura destacada da crise académica de 1962.

2022 - Morre, aos 96 anos, José Carlos Loureiro, arquiteto, autor de obras como o Pavilhão dos Desportos no Palácio de Cristal e o Edifício Parnaso no Porto, entre outras.

2023 - O canoísta português Fernando Pimenta sagra-se campeão do mundo de 'short race', especialidade de maratonas, em Vejen, na Dinamarca, revalidando o título conquistado em 2022 em Ponte de Lima, com José Ramalho em quinto.

