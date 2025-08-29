ecoRoute realiza acção de limpeza subaquática do naufrágio Prompt

É já no próximo domingo que o projecto ecoRoute, que na Madeira é dinamizado pelo Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, vai realizar uma acção de limpeza subaquática do naufrágio Prompt, alvo de vários projectos de valorização do Património Cultural Subaquático.

As inscrições para este evento já se encontram esgotadas. O ponto de encontro será nas instalações da Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM), no Centro Náutico de São Lázaro (CNSL), pelas 9h30, onde se realizará um briefing, sobre os trabalhos a realizar. A saída para a actividade está programada para as 10 horas. Estão previstas duas imersões pelo que o regresso ao CNSL dar-se-á por volta das 11h30/12h00. De seguida, será realizado o de-briefing, onde se irá apreciar os resultados e a separação dos resíduos recolhidos.

Existem já outras actividades agendadas como a limpeza da Praia do Toco, no dia 26 de Setembro, pelas 10 horas, e ainda a limpeza Subaquática da Praia do Forte de São Tiago, no dia 27 de Setembro, à mesma hora.

O projecto ecoRoute pretende conceber e implementar uma abordagem multidimensional e integrada que promove a oferta inteligente de Turismo Subaquático, Cultural e de Natureza (UCNT) nas regiões ultraperiféricas dos Açores, da Martinica e da Madeira.