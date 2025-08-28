Santa Clara falha presença na fase de liga após empate sem golos na Irlanda

O Santa Clara falhou hoje o apuramento para a fase de liga da Liga Conferência de futebol, ao empatar sem golos no terreno dos irlandeses do Shamrock Rovers, em jogo da segunda mão do play-off de apuramento.

No Estádio Tallaght, em Dublin, a formação portuguesa não conseguiu inverter a derrota por 2-1 sofrida há uma semana, nos Açores, frente aos vice-campeões irlandeses e atuais líderes do campeonato local.

O Santa Clara, quinto classificado da última edição da I Liga, procurava uma inédita presença na fase de liga da terceira competição europeia de clubes.