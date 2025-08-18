Aviões Fire Boss chegam à tarde da Suécia e falta avaliar quando poderão actuar

Os dois aviões Fire Boss cedidos pela Suécia para ajudar no combate aos incêndios rurais vão chegar a Portugal "durante a tarde do dia de hoje" e só então será avaliado quando poderão atuar, esclareceu a Proteção Civil.

"[Os dois aviões] ainda não chegaram, chegam durante a tarde do dia de hoje", informou num balanço às 12:00 o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, acrescentando que nessa altura será feita uma reunião com a equipa que acompanha os Fire Boss para que se perceba quando poderão atuar.

"Dependerá das horas a que eles chegarem e da questão operacional dos próprios pilotos. Teremos de avaliar, à chegada, juntamente com o 'team leader' da equipa que vem com esses Fire Boss, como é que os vamos poder empenhar e o tempo de empenhamento", acrescentou.