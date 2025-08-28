Montenegro condena "chocante e intolerável" ataque russo
O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, condenou hoje o "chocante e intolerável ataque russo à Ucrânia", que atingiu as instalações da União Europeia, considerando urgente que o regime de Moscovo pare a agressão.
"Face ao chocante e intolerável ataque russo à Ucrânia, toda a solidariedade ao povo ucraniano e ao Presidente Zelensky. Provocou dezenas de vítimas civis, mortos e feridos, espalhou destruição e intoleravelmente atingiu a delegação da União Europeia. É urgente que a Rússia pare a agressão e respeite a integridade da Ucrânia", escreveu Luís Montenegro na sua conta na rede social X.
A União Europeia já convocou o enviado especial da Rússia para o bloco comunitário para exigir explicações sobre o bombardeamento em Kiev, durante a madrugada, que atingiu as instalações da missão europeia no país.
"Pelo menos 14 pessoas morreram e 48 ficaram feridas na madrugada de hoje em Kiev devido a um ataque massivo russo com 629 'drones' e mísseis contra o território ucraniano, declararam as autoridades ucranianas.