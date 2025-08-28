Número de casos em Moçambique sobe para 66 e suspeitos para 810

O número de casos positivos de mpox em Moçambique subiu para 66, com o registo de mais um caso nas últimas 24 horas em Manica, centro do país, com o total de suspeitos a subir para 810.

No mais recente boletim diário divulgado pela Direção Nacional de Saúde Pública, com dados de 11 de julho a 26 de agosto, refere-se não haver mortes a registar, registando-se um total de 32 recuperados.

O caso registado nas últimas 24 horas foi confirmado na cidade de Chimoio, na província de Manica, indica-se ainda no documento, que faz também menção a 35 novos suspeitos no mesmo período, elevando para 810 o cumulativo.

Até ao momento, as autoridades de saúde contabilizam 66 casos positivos de mpox em Moçambique, 60 dos quais em Niassa (norte), epicentro da doença, três em Manica (centro) e três na província de Maputo (sul).

O diretor nacional de Saúde Pública em Moçambique pediu anteriormente que se evite o pânico e a desinformação em relação à mpox, visando combater a discriminação que possa surgir contra as vítimas.

Moçambique espera receber em setembro vacinas para conter um possível cenário de alastramento de casos de mpox, anunciou o Governo.

As autoridades moçambicanas anunciaram na semana passada um reforço da vigilância fronteiriça, com equipas de rastreio e testagem, para travar a propagação de casos de mpox.

As autoridades sanitárias garantiram também que Moçambique está preparado para lidar com o mpox, com capacidade para 4.000 testes, feitos localmente, tendo já usado 600 neste surto.

A mpox é uma doença viral zoonótica, identificada pela primeira vez em 1970, na República Democrática do Congo. No atual surto, na África austral, desde 01 de janeiro, já foram notificados 77.458 casos da doença, em 22 países, com 501 óbitos.

O primeiro caso de mpox em Moçambique aconteceu em outubro de 2022, com um doente em Maputo. O coordenador do COESP, órgão da Direção Nacional de Saúde Pública, aponta a capacidade de testagem que agora existe nas províncias, com 4.000 testes disponíveis e mil para análises de reagentes para identificar estirpes de casos positivos, como a grande mudança em três anos.

Moçambique tem agora capacidade para testar em todas as capitais de província, através dos laboratórios de Saúde Pública, disse.