Pelo menos dois mortos e 20 feridos em tiroteio numa escola católica de Minneapolis

Um ataque com arma de fogo numa escola católica da cidade norte-americana de Minneapolis fez hoje pelo menos dois mortos e 20 feridos, e o Presidente, Donald Trump, já reagiu classificando o incidente como "trágico".

O tiroteio ocorreu esta manhã, durante a chegada das crianças à Escola Católica Annunciation, de Minneapolis, no estado do Minnesota, e o atacante suicidou-se em seguida com um tiro, indicaram fontes policiais citadas pela estação televisiva ABC.

As autoridades municipais anunciaram que o atirador foi neutralizado pela polícia e "não há ameaça ativa para a comunidade".

Desconhece-se ainda a identidade dos mortos, e os 20 feridos foram transportados para unidades de saúde.

Minutos depois do tiroteio, Trump reagiu na sua rede social, Truth Social, afirmando ter sido informado do "trágico ataque" e assegurando que o FBI (Departamento Federal de Investigação, serviços secretos internos de informações e segurança norte-americanos) "respondeu rapidamente e se encontra no local".

"Por favor, acompanhem-me numa oração por todos os afetados", concluiu Trump.