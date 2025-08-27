PSD acusa Ventura de "figura triste" e Carneiro de demagogia

O líder parlamentar do PSD acusou hoje o presidente do Chega de fazer uma "figura triste" ao "combater um fogo extinto" e o secretário-geral do PS de se "juntar à demagogia da extrema-direita" nas críticas ao Governo.

Numa intervenção no debate na Comissão Permanente da Assembleia da República sobre a situação dos incêndios, Hugo Soares desafiou José Luís Carneiro a esclarecer onde é que estava quando começaram os incêndios deste verão.

"Estava na Festa da Sardinha, em Portimão, a falar da sardinha em Portimão e da qualidade da sardinha algarvia. Sabe, senhor deputado José Luís Carneiro, eu não o censuro por estado na Festa da Sardinha em Portimão -- gabo-lhe até o bom gosto -, o que eu o censuro é as vezes que se junta à demagogia da extrema-direita", acusou.

Hugo Soares acusou o secretário-geral do PS de se juntar à demagogia do Chega "para criticar um Governo que esteve serenamente a fazer aquilo que lhe competia, que era estar ao leme da coordenação política e garantir que nada falhava às populações".

Depois destas críticas ao secretário-geral do PS, Hugo Soares dirigiu-se a André Ventura, que o tinha aconselhado a visitar áreas ardidas, para salientar que, ainda o atual líder do Chega "andava nas televisões de cachecol a discutir futebol", e ele já andava no terreno a visitar áreas ardidas, em 2017.

"Sabe qual é a grande diferença? É que nem eu, nem os deputados que estão sentados atrás de mim que ajudaram as populações a combater os fogos, fizeram a sua figura triste de publicar nas redes sociais a combater um fogo que já estava extinto", acusou, numa alusão a uma publicação de André Ventura nas redes sociais.