Trump afirma ter iniciado preparativos para reunião Putin-Zelensky

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje ter iniciado "preparativos" para uma reunião entre os homólogos russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, a ser seguida de um encontro trilateral.

Numa mensagem na rede social Truth, Trum afirmou que, no final da reunião de hoje na Casa Branca com Zelensky e líderes europeus sobre o conflito na Ucrânia, telefonou a Putin e iniciou "os preparativos para uma reunião, em local a determinar", entre os chefes de Estado russo e ucraniano.

"Após essa reunião, teremos uma reunião trilateral, que seriam os dois Presidentes, para além de mim", adiantou.