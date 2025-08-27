Aguiar-Branco espera que parlamento apoie quem sofre e evite tragédias futuras

O presidente da Assembleia da República solidarizou-se hoje com todos os que foram atingidos pelos incêndios e disse esperar que o parlamento encontre as soluções necessárias para apoiar quem sofre e tentar evitar que estas tragédias se repitam.

Ainda antes de começar o debate na Comissão Permanente do parlamento, com a presença do primeiro-ministro, sobre "A situação dos incêndios em Portugal", José Pedro Aguiar-Branco reiterou as suas "mais sentidas condolências às famílias das vítimas e a solidariedade para com todos os que foram atingidos por esta tragédia".

"Manifestar a minha convicção de que saberemos aqui no parlamento procurar em conjunto as soluções necessárias para apoiar quem sofre e tentar evitar que tragédias como estas se repitam. É essa a responsabilidade que a todos nos cabe", afirmou.

O presidente do parlamento deixou ainda uma "palavra de reconhecimento aos bombeiros e a todos os profissionais e voluntários que têm estado no terreno" a defender as comunidades e os territórios.