Concurso para Artes Visuais apoia 94 projetos com 2,33 ME e exclui 153

O programa de apoio a projetos de Artes Visuais, da Direção-Geral das Artes (DGArtes), vai apoiar 94 projetos artísticos, pouco mais de um terço do total de candidaturas, com 2,33 milhões de euros, anunciou hoje aquela entidade.

De acordo com os resultados finais do concurso de apoio a projetos para Artes Visuais, publicados na página da DGArtes, candidataram-se 247 projetos, dos quais foram excluídos 123 por "ter sido esgotado o montante global disponível para a área artística" e 30 por ficarem abaixo dos 60% de pontuação base para receberem apoio.

Dos 94 projetos selecionados para apoio, nos domínios de Criação, Programação e Edição, 53 são da área das artes plásticas, 18 de fotografia, nove de arquitetura, sete de design e outros sete de novos media.

Assim, os projetos de artes plásticas terão 1,38 milhões de euros de apoio, os de fotografia receberão 365 mil euros, os de arquitetura serão apoiados com 245 mil euros, os de design vão receber 195 mil e os de novos media 145 mil.

Quanto à distribuição geográfica, serão apoiados 35 projetos na Grande Lisboa, 28 no Norte, 15 no Centro, quatro no Oeste e Vale do Tejo, quatro no Alentejo, dois na Península de Setúbal, dois no Algarve, três na Região Autónoma dos Açores e um na Região Autónoma da Madeira.

Por domínios de atividade, destacam-se os da criação (com 52 projetos apoiados), da edição (com 21) e da programação (com 21).

Abrangidos pelo apoio foram candidaturas de estruturas como a esad---idea, a Casa da Arquitetura, a Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea, a dupla Mariana Caló e Francisco Queimadela ou a artista Mónica de Miranda.

De fora deste programa de apoio ficam duas candidaturas da ModaLisboa, a Viúva Lamego, uma exposição de Vieira da Silva proposta pela Fundação Cupertino de Miranda ou um projeto da Brotéria, entre muitos outros.

Entre os objetivos estratégicos do concurso, a DGArtes destaca o contributo "para a diversidade e para a qualidade da oferta artística no território nacional", bem como o incentivo a "projetos emergentes e dinamizadores do setor".

A sustentabilidade ambiental, a transição digital, a experimentação artística como prática do desenvolvimento, a diversidade étnica e cultural, a inclusão social, a igualdade de género, a cidadania e a qualidade de vida são outras preocupações subjacentes à conceção dos apoios.

Os seis concursos do Programa de Apoio a Projetos para 2025 apresentam um total de 13,35 milhões de euros, valor que se manteve inalterado face aos concursos que abriram em 2023, para concretização em 2024.

O concurso de Artes Visuais tem uma dotação de 2,33 milhões de euros, o de Música e Ópera 3,37 milhões de euros, o de Internacionalização 1,035 milhões de euros, o de Criação e Edição 4,015 milhões de euros, o de Programação 1,910 milhões de euros, e o Procedimento Simplificado 690 mil euros.