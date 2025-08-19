343 mil hectares ardidos em Espanha, um recorde anual no país

Os incêndios em Espanha este ano queimaram já 343 mil hectares, superando o recorde de 306 mil hectares registado em 2022 no país, indicam dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

O recorde de área ardida registado pelo EFFIS num ano num país europeu são os 563 mil hectares calcinados em 2017 em Portugal, quando os fogos mataram 119 pessoas.

Os fogos florestais em Espanha estão a atingir o noroeste e o oeste do país, em especial, as regiões da Galiza, Castela e Leão e Extremadura, todas na fronteira com Portugal.

Espanha ativou no dia 11 de Agosto o mecanismo europeu de proteção civil e já recebeu ajuda ou conta receber ajuda, com envio de meios aéreos e equipas de bombeiros de França, Itália, Alemanha, Países Baixos, Finlândia, Eslováquia e República Checa, disse a diretora da Proteção Civil nacional, Virgina Barcones, numa conferência de imprensa em Madrid.

Os incêndios têm coincidido com uma onda de calor de 16 dias em Espanha, que os serviços meteorológicos do país apontaram que deveria terminar esta segunda-feira.

A ministra da Defesa, Margarita Robles, admitiu ontem que só uma descida de temperaturas poderá levar ao controlo dos fogos.

Quatro pessoas morreram nos incêndios em Espanha este verão e milhares permanecem temporariamente desalojadas, por terem sido retiradas de casa, de forma preventiva.

Dezenas de estradas estão cortadas no norte e noroeste do país, assim como todas as ligações de comboio de alta velocidade entre Madrid e a região da Galiza.

As chamas estão também a afetar zonas protegidas, como o Parque Nacional Picos da Europa, e as autoridades apelaram às pessoas que estão a fazer os populares Caminhos de Santiago para suspenderem os percursos, em especial os trajetos que passam pela região de Castela e Leão.