Educação ambiental no PECOF já chegou a 4 mil pessoas em 2025

A vereadora do Ambiente, na Câmara Municipal do Funchal, Nádia Coelho, acompanhou, hoje, o Campo de Férias do Clube Desportivo Escola Francisco Franco, que levou 65 crianças e nove adultos ao Parque Ecológico do Funchal, onde viveram, de acordo com a autarquia, "um dia de descoberta, exploração e aprendizagem em contacto com a natureza".

Segundo Nádia Coelho, nos últimos anos, o Parque Ecológico do Funchal tem-se afirmado como um importante centro de conservação da natureza e de educação ambiental no concelho do Funchal. Desde a sua génese, uma das principais missões tem sido a sensibilização e educação ambiental, promovendo a consciencialização para a proteção dos ecossistemas e incentivando a participação ativa da população na recuperação do coberto vegetal nativo.

Segundo a autarquia, "actualmente, este espaço assume um papel fundamental como impulsionador de actividades pedagógicas, dirigidas tanto à comunidade escolar como ao público em geral". As iniciativas promovidas, prossegue, "abrangem diversas temáticas, como a flora e fauna autóctones, os impactos das espécies exóticas invasoras e a importância da preservação dos ecossistemas".

"São dinamizadas várias actividades lúdico-pedagógicas, que permitem dar a conhecer a biodiversidade deste espaço municipal", salienta.

Adianta ainda que, "desde Janeiro de 2025, cerca de 4 mil pessoas tiveram a oportunidade de conhecer este projecto, através de visitas de estudo, acções em escolas e iniciativas de voluntariado".

Por fim, refere que "o Parque Ecológico do Funchal se destaca como um espaço de educação e sensibilização ambiental, reafirmando o seu compromisso com a sustentabilidade e com a formação de cidadãos mais conscientes, contribuindo activamente para um futuro mais sustentável".