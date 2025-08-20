Mostra na Ponta do Sol apresenta 80 fotografias de épocas passadas

Foi inaugurada esta tarde a exposição 'A Fotografia no Concelho da Ponta do Sol', na Capela de Santo António, na vila da Ponta do Sol. A mostra composta por 80 fotografias é uma iniciativa do Grupo Folclórico da Ponta do Sol em parceria com o Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's.

A iniciativa integra-se na Semana da Cultura Popular e Tradicional da Ponta do Sol, que este ano tem como tema a fotografia. Destaca a produção fotográfica de finais do século XIX e princípios do século XX, evidenciando-a como meio de recolha de informação visual de uma época passada e colocando-a em diálogo com fotografias registadas na actualidade.

As imagens apresentadas recriam vivências do passado, permitindo viajar no tempo e conhecer um pouco de um quotidiano já distante.

Foi no século XIX que surgiu este novo método de captar, reproduzir e registar a realidade, representando uma grande inovação que transformou a forma de preservar os momentos.

Até então, o registo visual era feito sobretudo através da pintura e do desenho, meios reservados às classes mais abastadas. Com o aparecimento da fotografia, tudo mudou.

Tornou-se um registo mais acessível e económico, permitindo que também as classes populares pudessem ter retratos seus, da família ou do espaço envolvente. A técnica possibilitava ainda a reprodução de imagens por meio de múltiplas cópias.

Foi a partir de imagens a preto e branco que eternizam momentos da nossa história que, em diálogo com registos escritos, o Grupo de Folclore da Ponta do Sol recriou algumas cenas do quotidiano e actividades desenvolvidas no concelho. Com trajes adequados a cada situação, registou-as fotograficamente, apresentando-as nesta exposição em conjunto com fotografias históricas.

Das 80 fotografias apresentadas, 42 imagens são da autoria da fotógrafa Mariana Pita e 38 do acervo do Museu de Fotografia da Madeira, entre as quais algumas produções contemporâneas realizadas recentemente no estúdio do Museu com elementos do Grupo Folclórico da Ponta do Sol.

Ainda na tarde desta quarta-feira realizou-se o lançamento do livro 'Cantigas do Espírito Santo na Ponta do Sol', uma recolha do Grupo de Folclore da Ponta do Sol, com a colaboração de Dina Nóia e José Alberto Reis.

A obra, segundo explicou Dina Nóia, reúne "todos os sons que se cantam no concelho. Estão lá todas as quadras, partituras e qualquer pessoas que queira tocar o som da Madalena, do Carvalhal ou de qualquer outro concelho pode pegar no livro e reproduzir".

Referiu, ainda, que o livro possui duas vertentes. Na primeira descreve o ritual de um domingo da visita do Espírito Santo, a chegada às casas e todo o ambiente vivido, que é "carregado de emoções".

"Lendo os textos deste livro percebe-se a tradição emocional", disse.

Possui ainda uma recolha "cuidadosa e exaustiva" das melodias e quadras das seis paróquias do concelho da Ponta do Sol. "Todas as paróquias têm quadras, algumas parecidas, mas com pequenas nuances e pequenas diferenças", explica.

Na ocasião, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, enalteceu a iniciativa e a investigação afirmando que esta não é a meta, mas sim o ponto de partida para novos trabalhos de investigação. "A partir daqui podemos recriar, podemos despoletar outra investigação. É uma base de trabalho. Não se alcançou aqui uma meta, este é o ponto de partida".