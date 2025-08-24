AppSESARAM com cerca de 28 mil acessos em Junho

A AppSESARAM registou, em Junho, mais de 20 mil instalações e cerca de 28 mil acessos, revelou este domingo, 24 de Agosto, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

Em nota emitida, o SESARAM destaca que a ferramenta digital central na estratégia de modernização e proximidade, lançada em Dezembro de 2022, "tem-se afirmado como um canal de comunicação essencial, transformando a forma como os cidadãos gerem a sua saúde de forma rápida, prática e segura".

A AppSESARAM permite pedir o agendamento de consultas com o seu médico de família (para consulta de rotina, por motivo de doença, pedido de baixa/atestado ou renovação de receituário) ou para o enfermeiro de família (tratamentos, consulta ou vacinas) sem precisar de se deslocar ao Centro de Saúde.

No final de 2024, a aplicação foi reforçada com a capacidade de consultar os resultados de análises clínicas, dos rastreios e de outros exames realizados no SESARAM (imagem e relatório), proporcionando um acesso imediato e seguro à informação clínica.

Além disso, a App funciona como um arquivo pessoal de saúde, permitindo consultar o histórico de episódios, os próximos agendamentos, o boletim de vacinas digital e até documentos clínicos, como as notas de alta do Serviço de Urgência Hospitalar. O SAUDE@ID, um identificador digital com código QR integrado na App, permite também agilizar o processo de registo de presença para consultas e exames nos quiosques disponíveis nas Unidades de Saúde do SESARAM.

O SESARAM reitera o convite a todos os utentes para que descarreguem a aplicação, disponível gratuitamente na App Store e na Play Store, e comecem a usufruir de todas as vantagens que a saúde digital tem para oferecer.