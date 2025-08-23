Angola regista 13 mil mortes e 28 mil novas infecções anuais por VIH/SIDA

Pelo menos 350 mil pessoas vivem com o VIH/SIDA em Angola, que regista uma média anual de 28 mil novas infeções e 13 mil mortes associadas à doença, revelou ontem a principal organização não-governamental angolana de luta contra esta doença.

O presidente da Rede Angolana das Organizações de Serviços e Sida, Tuberculose e Malária (ANASO), António Coelho, que falava à saída de uma audiência com o vice-Presidente de Angola, Esperança da Costa, disse que o país continua a registar uma taxa de prevalência de VIH/SIDA de 2%.

António Coelho, citado pela Agência Angola Press, afirmou que o país conta atualmente com cerca de 350 mil pessoas vivendo com a doença, no universo dos atuais 35 milhões de habitantes do país.

O responsável da ANASO deu a conhecer também que o país regista, em média, 28 mil novas infeções por ano e cerca de 13 mil mortes associadas à doença, detalhando que existem aproximadamente 32 mil crianças e 36 mil jovens que vivem com a doença.

Coelho manifestou-se igualmente preocupado com a limitação dos fundos internacionais para o combate da doença referindo que a situação "pode agravar o quadro, reduzir a qualidade e a disponibilidade dos serviços prestados às comunidades", nomeadamente no acesso aos antirretrovirais, testes, reagentes e preservativos.

A ANASO, neste encontro com a vice-Presidente de Angola, observou o líder da ONG, reafirmou a sua disponibilidade para apoiar o executivo angolano na coordenação das ações da Comissão Nacional de Luta contra a Sida e Grandes Endemias, bem como no reforço comunitário.