IL acusada de "roubar descaradamente a proposta do PPM sobre o Parque Natural do Toco"
O Partido Popular Monárquico (PPM) acusou este domingo, 24 de Agosto, a candidatura da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal do Funchal de "roubar descaradamente a proposta do PPM sobre o Parque Natural do Toco".
Em causa está a acção de pré-campanha realizada ontem pela Iniciativa Liberal na Praia do Toco, onde a candidata Sara Jardim defendeu as características naturais do espaço, propondo uma reabilitação e salvaguarda do local.
Hoje, o PPM vem denunciar, em nota emitida, "a cópia vergonhosa da ideia" do partido, classificando a acção como demonstrativa da "ausência de projecto próprio da Iniciativa Liberal, um partido que vive à sombra do trabalho dos outros".
Em Março deste ano, o PPM Madeira visitou a Praia do Toco, onde defendeu a criação de um Parque Natural e uma zona adjacente.
Na altura, e no âmbito da candidatura às Eleições Legislativas Regionais, o PPM assumia o compromisso de criar "o Parque Natural do Toco, na Praia do Toco, e uma zona florestal adjacente, que se localiza na linha de arribas de orientação E-O2, entre o Garajau e a Fortaleza de São Tiago (Zona Velha da cidade), no concelho do Funchal".
Agora, o PPM acusa a Iniciativa Liberal de "fingir que a ideia é sua".
Isto não é política — é oportunismo barato e uma falta de respeito para com os madeirenses e portos-santenses. O PPM não aceita que o esforço e a visão que sempre tivemos sejam usurpados por quem nada fez, nada propôs e nada conhece da realidade local. O povo sabe distinguir quem trabalha com seriedade de quem apenas aparece para roubar protagonismo. O Parque Natural do Toco é uma causa do PPM, não um palco para oportunistas PPM
O PPM não concorre à CMF nestas Eleições Autárquicas.