GNR detém mulher enquanto ateava fogo no Marco de Canaveses

A GNR deteve em flagrante delito, na terça-feira, uma mulher de 59 anos que ateava um incêndio na localidade de Alpendurada, no Marco de Canaveses, informou hoje aquela força policial.

De acordo a GNR, os militares foram alertados para a ocorrência de um foco de incêndio florestal naquela zona do concelho e, ao deslocarem-se até ao local, conseguiram identificar a suspeita e proceder à sua detenção.

"No decurso da ação, apurou-se que esta ateou o incêndio através de chama direta, recorrendo a fósforos", acrescentaram.

A detida foi constituída arguida e vai ser presente ao Tribunal Judicial do Porto.