PJ detém suspeito da autoria de seis fogos em Pinhel

Um homem, de 58 anos, foi detido por ser o presumível autor de seis crimes de incêndio florestal deflagrados em diferentes locais do concelho de Pinhel, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que os alegados crimes foram cometidos entre os dias 16 de julho e sábado, no concelho de Pinhel, no distrito da Guarda.

"O detido, com 58 anos, justificou os seus atos com problemas de alcoolismo e do foro mental, adiantando que ateou os incêndios sempre com chama direta, utilizando um isqueiro e álcool etílico", refere a nota.

A detenção do alegado autor destes crimes de incêndio florestal foi realizada na segunda-feira, por elementos do Departamento de Investigação Criminal da Guarda da PJ que contaram com a colaboração da GNR, através do Núcleo de Proteção e Ambiente e do Posto Territorial de Pinhel.

O detido vai ser presente a autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.