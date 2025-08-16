Curto-circuito originou fogo em quadro de alta tensão no Funchal
O incêndio num quadro de alta tensão que mobilizou ontem vários bombeiros para a zona da Levada do Cavalo, no Funchal, terá tido origem num curto-circuito.
Segundo o DIÁRIO apurou, o fogo foi detecatdo por um bombeiro que se encontrava de folga e que ao ver o fumo negro alertou o Serviço Regional de Protecção Civil.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se depois ao local.
A assistência técnica da Empresa de Electricidade da Madeira tomou conta da ocorrência.
