Saiba como ‘controlar’ as despesas domésticas

As despesas com o lar representam uma parte significativa do orçamento familiar. Com custos associados a água, luz, gás, telecomunicações e alimentação, conseguir poupar pode ser uma tarefa difícil para muitas pessoas.

No entanto, com a adopção de certas estratégias e atenção a pequenos detalhes, é possível cortar nestes custos. Neste guia, com base em informação do Doutor Finanças, apresentamos algumas sugestões práticas.

Poupar dinheiro no consumo de água

Além da preocupação com a carteira, o gesto de poupar água deve também estar associado a uma preocupação ambiental. Numa altura em que é cada vez mais frequente assistirmos a períodos de seca, consumir água de forma responsável é essencial. Pode, entre outros aspectos, verificar se as torneiras estão bem fechadas, porque uma gota aqui e outra ali, que parecem quase insignificantes, no final do dia, podem representar um desperdício de até 46 litros de água.

Pode ainda optar pelo duche ao banho de imersão; Desligue a torneira enquanto põe o champô e lava a loiça; Usar as máquinas de lavar apenas quando estão cheias; ou Instalar compressores redutores de caudal. Nem sempre é fácil perceber as faturas que chegam a casa. Entre as várias informações e valores apresentados, nem todos os consumidores sabem o que estão realmente a pagar e a quem estão a fazê-lo.

Poupar no consumo de electricidade

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a electricidade representa uma despesa média de 751 euros anuais. É, aliás, a principal fonte de energia usada no sector doméstico, representando 46,4% do consumo total de energia.

Assim, usar a eletricidade de forma regrada é essencial, devendo: Escolher eletrodomésticos com melhor desempenho energético; Trocar lâmpadas incandescentes por LED; Apagar as luzes e não deixar equipamentos em standby; Secar a roupa ao sol; Melhorar o isolamento térmico da casa. Investir no isolamento térmico da casa é uma das soluções para baixar a factura da energia.

Poupar dinheiro na factura do gás

Olhando outra vez para o Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico do INE, conforme nota o Doutor Finanças, vemos que o gás natural representa 12,4% do consumo de energia no sector doméstico e tem um peso médio de 296 euros anuais no orçamento das famílias. Na Madeira, de acordo com dados recentes da SREI, que não tem estatísticas anuais sobre estes consumos, tem havido uma redução gradual do consumo de gás GPL, tanto no fornecimento canalizado, como no engarrafado.

Pode, entre outros aspectos, controlar o uso de água quente; optimizar a fervura, controlar a cor da chama e ter atenção ao forno. Na cozinha, use apenas a quantidade de água necessária para os alimentos que está a cozinhar. É que quanto mais água estiver no tacho, mais tempo demora até começar a ferver. Ao mesmo tempo, pode acelerar o processo ao tapar o tacho. Por fim, não abra o forno muitas vezes enquanto estiver a preparar alguma refeição.

Outro ponto muito importante passa por escolher equipamentos eficientes. Ter equipamentos eficientes é tão importante para poupar electricidade como para poupar gás. De acordo com o portal Poupa Energia, gerido pela ADENE – Agência para a Energia, trocar um esquentador antigo por um de classe A, pode gerar uma poupança na ordem dos 37 euros anuais.

Poupar nas telecomunicações

Outro ponto para que deve olhar quando quer poupar dinheiro em casa é o gasto com telecomunicações. Se entrar agora nos sites das principais operadoras vai encontrar várias ofertas promocionais, embora os preços sejam praticamente iguais em todas. Assim, é importante ajustar o pacote às suas necessidades e tentar ao máximo pagar apenas por aquilo que usa.

Ao subscrever canais premium espreite a área de subscrição da sua box ou o site da sua operadora para perceber se há ofertas por subscrever mais do que um canal em simultâneo.

Planear as refeições

Ao planear as refeições da semana antes de ir ao supermercado vai ter uma maior certeza daquilo que precisa de comprar e evita gastar dinheiro em ingredientes de que não vai necessitar. Além disso, pode aproveitar para preparar algumas refeições com antecedência. Por exemplo, pode já deixar preparadas uma ou duas fontes de proteína (carne ou peixe) e outras duas de hidratos de carbono (massa ou arroz). Ao mesmo tempo, está também a otimizar o consumo de gás ou electricidade, uma vez que vai cozinhar menos vezes durante a semana.