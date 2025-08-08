Élia Ascensão denuncia aproveitamento político de descargas

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz acusa o Governo Regional de ter uma atitude “musculada e selectiva” perante as descargas de águas residuais ocorrida hoje na zona do Atalaia.

Élia Ascensão critica o executivo por reagir apenas nos concelhos onde não governa e denuncia o uso de organismos públicos como instrumento de combate político em ‘vésperas’ de eleições.

“São situações que infelizmente acontecem um pouco por toda a ilha. O que não acontece é a pronta reacção musculada do Governo Regional, que manda logo parar, mas mantém o silêncio cúmplice nos concelhos onde é poder. É uma reação musculada vergonhosa, porque não só não ocorre quando situações semelhantes acontecem noutros concelhos, mas porque esconde a verdadeira razão destas descargas acontecerem. E estas descargas acontecem porque em causa estão estruturas construídas pelo próprio Governo Regional, na maioria subdimensionadas e projetadas sem qualquer planeamento”, disse.

A presidente acrescentou ainda o seguinte: “Sabemos que estamos próximos de um acto eleitoral, e que o PSD e o seu Governo Regional não perdem tempo para usar meios governamentais - direcções regionais, organismos públicos, institutos e congéneres- como arma de arremesso político. Por isso mesmo, é bom que a população saiba que estas infraestruturas, que colapsam em toda a Região (ainda há dias ocorreu no Funchal) fazem parte da maravilhosa herança que herdámos do PSD e do seu Governo Regional”.

“Teriam toda a legitimidade de mandar parar o que quer que fosse, se tivessem a mesma atitude perante situações semelhantes. Mas não é isso que tem acontecido. Haja, por isso, decência, já que vergonha parece não existir”, lamentou.