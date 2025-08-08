Élia Ascensão denuncia aproveitamento político de descargas
A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz acusa o Governo Regional de ter uma atitude “musculada e selectiva” perante as descargas de águas residuais ocorrida hoje na zona do Atalaia.
Élia Ascensão critica o executivo por reagir apenas nos concelhos onde não governa e denuncia o uso de organismos públicos como instrumento de combate político em ‘vésperas’ de eleições.
“São situações que infelizmente acontecem um pouco por toda a ilha. O que não acontece é a pronta reacção musculada do Governo Regional, que manda logo parar, mas mantém o silêncio cúmplice nos concelhos onde é poder. É uma reação musculada vergonhosa, porque não só não ocorre quando situações semelhantes acontecem noutros concelhos, mas porque esconde a verdadeira razão destas descargas acontecerem. E estas descargas acontecem porque em causa estão estruturas construídas pelo próprio Governo Regional, na maioria subdimensionadas e projetadas sem qualquer planeamento”, disse.
A presidente acrescentou ainda o seguinte: “Sabemos que estamos próximos de um acto eleitoral, e que o PSD e o seu Governo Regional não perdem tempo para usar meios governamentais - direcções regionais, organismos públicos, institutos e congéneres- como arma de arremesso político. Por isso mesmo, é bom que a população saiba que estas infraestruturas, que colapsam em toda a Região (ainda há dias ocorreu no Funchal) fazem parte da maravilhosa herança que herdámos do PSD e do seu Governo Regional”.
“Teriam toda a legitimidade de mandar parar o que quer que fosse, se tivessem a mesma atitude perante situações semelhantes. Mas não é isso que tem acontecido. Haja, por isso, decência, já que vergonha parece não existir”, lamentou.
Entupimento de emissário da ETAR do Caniço provoca mancha no mar do Atalaia
Uma mancha de esgoto foi detectada esta sexta-feira no mar da Atalaia, no Caniço, o que gerou várias críticas por parte da população.
