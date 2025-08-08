Cada vez menos jovens 'nem-nem' é um dos destaques da imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais nacionais publicados nesta sexta-feira, 8 de Agosto de 2025.

No semanário Expresso:

- "Universidades querem modelo de acesso com menos exames"

- "Montenegro aposta em Chega para aprovar leis laborais"

- "Gonçalo Matias é superministro com poderes reforçados"

- "Fugir da morte em Cabo Delgado. Reportagem no norte de Moçambique: famílias contam como se perderam na mata para escapar a jihadistas e outros bandidos"

- "Sondagem autárquicas. Tudo em aberto em Faro, com ligeira vantagem socialista"

- "Investimento americano atinge recordes"

- "Netanyahu avança para Gaza. Vai Israel sobreviver a esta ocupação?"

- "Secretas ibéricas trocam dados diários sobre extremistas"

- "A carne está de regresso e é também um tema político"

- "Sudão, a mais cruel e ignorada das guerras"

- "Como ter apoios públicos para trocar fogão, esquentador e forno a gás"

- "Bragança e Vila Real no vermelho"

- "Vitorino mandatário de Alexandra Leitão"

- "Ozempic só para alguns médicos"

- "Espanha pronta para deixar nuclear"

- "Marcelo promulga smartphones"

- "FlixBus fora de Sete Rios"

No semanário Nascer do Sol:

- "AD e Chega não perdem tempo. Lei dos estrangeiros"

- "AD e Chega acreditam que o Tribunal Constitucional vai deixar passar a Lei dos Estrangeiros, mas, caso os juízes conselheiros declarem a inconstitucionalidade de alguma ou algumas das dúvidas suscitadas pelo Presidente da República, têm tudo acertado para que a resposta seja dada o mais rapidamente possível. Se a Lei passar no TC, Marcelo já disse que promulga apesar de todas as reservas."

- "Entrevista a Armindo Monteiro. 'Patrões já sabem quando os trabalhadores vão pôr baixa no próximo ano'"

- "Faculdade de Direito reforça influência no PS"

- "Luís Figo e Paulo China vendem Bar 7 em Vilamoura"

- "Provedora encomendou dois quadros a Graça Morais por 120 mil euros"

- "AM Lisboa. Pedro Siza Vieira recusou e Mário Centeno não podia"

- "Hiroxima. A primeira bomba atómica foi lançada há 80 anos"

- "Aumento do arrendamento ilegal de logradouros em Lisboa faz soar alarmes"

- "Fátima Bonifácio. 'Porque perdem tempo com a ilusão dos dois estados? '"

- "Rui Moreira. 'É urgente um plano alimentar para Gaza'"

- "Helena Roseta. 'Nós temos casas em Portugal: no último censo havia 700 mil casas vazias'"

No Correio da Manhã:

- "Zero queixas contra mães na amamentação"

- "Ministra sem provas de alegados abusos"

- "Pavlidis e Ivanovic. Duelo estimula ataque do Benfica"

- "Rui Borges reinventa Sporting sem Gyokeres"

- "Funeral de Jorge Costa. Lágrimas e aplausos no último adeus"

- "Em aldeia da Guarda. Incendiou palco após ter sido rejeitado por bailarina"

No Diário de Notícias:

- "Turismo ajusta tarifas e preços do Alojamento Local caem 30%"

- "Reportagem. Do 'Trieste'. o maior navio militar italiano avista-se Lisboa"

- "Futebol. I Liga arranca com 43 jogadores espanhóis, o triplo de há cinco anos"

- "Segurança. MP vê indícios de crime em operações da Polícia Municipal de Lisboa"

- "Presidenciais. Vozes internas no Bloco admitem António Filipe, mas Sampaio da Nóvoa é o preferido"

- "Guerra. Encontro de Trump com Putin: Ocidente cético, Moscovo reclama vitória"

No Público:

- "Marcelo dá até ao fim do Verão para Governo resolver crise das urgências"

- "O superpoder de Cabo Verde. O triunfo do som das ilhas"

- "Auditoria IGF. Ex-presidente do INEM promete falar no Parlamento"

- "Incêndios. Com área ardida a triplicar em 14 dias, Governo mantém alerta"

- "I Liga. FC Porto e Benfica gastam como nunca para impedir 'tri' do Sporting"

- "Fátima Lopes. 'Já não tenho aquela excentricidade que tinha há 20 anos. Nem quero'"

- "Ativismo. Está a cultura em Portugal a dar resposta ao que acontece na Palestina"

No Jornal de Notícias:

- "Gasolineiras low-cost não param de crescer apesar do aumento dos elétricos. Só duas empresas espanholas vão abrir 86 postos até ao final do próximo ano. Marcas de baixo custo são responsáveis por um terço do mercado nacional"

- "Fogos. Ninguém sabe quantas unidades de proteção civil existem no país"

- "Ucrânia. Trump e Putin sentam-se à mesa mas excluem Zelensky"

- "Porto. Obras no Teatro São João 'despejam' sem-abrigo"

- "Evasões. Mordomias para quatro patas"

- "Ataque ao título. Liga arranca hoje com recorde de investimentos. Bicampeão defronta o Casa Pia"

- "Liga Europa. Cluj 1 -- 2 Braga. Triunfo na Roménia com bis de Gorby abre portas ao play-off"

No Negócios:

- "Jovens 'nem-nem' no valor mais baixo em 14 anos"

- "Privatização da TAP avança com aval de Belém a decreto"

- "Investimento. Recordes nas bolsas atraem 1,7 mil milhões para os fundos"

- "Rendimentos. Ganhos reais das famílias perdem gás sem medidas extra"

- "Entrevista a Mariana Duarte Silva. 'É outra Lisboa. Não se pode viver na cidade, não há habitação"

No Jornal Económico:

- "Marcelo dá luz verde à TAP com dúvidas e tensão"

- "Entrevistas. Pires de Lima: as novas autoestradas vencem as espanholas"

- "Carlos Monjardino: 'Já vivemos no século chinês'"

- "Vem aí novo momento iPhone e não será da Apple"

- "Reforma do trabalho prevê 72 revogações"

- "Carga fiscal sobre 15 mil milhões desde 2010"

- "China ordena: façam filhos nos festivais"

- "Mais natureza e alguma (muita) poncha"

- "Nómadas digitais contam como vivem os preços de Lisboa... A grande casa onde mora o Governo... A fábrica de ondas tem morada: a terra de Óbidos... Os banqueiros também vão de férias... Six Senses no Douro é um abraço de luxo... Quanto vale um avançado dinamarquês... Os japoneses queixam-se da imigração e não têm quem trabalhe"

No Record:

- "Leão caça com Suárez"

- "Bicampeão inicia defesa do título com o principal reforço no onze"

- "Ronaldo fala de tudo em noite de hat trick"

- "'Espero que o Sporting seja campeão outra vez'"

- "Benfica. bastaram quatro treinos"

- "Ivanovic convenceu em tempo recorde"

- "Lágrimas e aplausos no adeus a Jorge Costa"

No A Bola:

- "Impacto Ivanovic. Avançado chegou viu e marcou. Croata só precisou de quatro treinos para convencer Bruno Laje. Começou a pré-época mais cedo e apresentou-se no Benfica em forma. Já tinha faturado pelo St. Gilloise na Supertaça da Bélgica. Muito bem recebido pelo grupo "

- "Pavlidis na lista de reforços do Newcastle"

- "Golo de Florentino ao Nice corre mundo"

- "Liga. 1ª jornada. Casa Pia -- Sporting. Suárez apontado ao onze"

- "'Era impossível dizer não'. Ricardo Mangas apresentado"

- "FC Porto. O último adeus a Jorge Costa"

- "Plantel regressa esta manhã ao Olival"

- "Liga Europa. Cluj 1 - SC Braga 2. Guerreiros com um pé no 'play-off'"

- "Liga Conferência. Larne 0 -- Santa Clara 3. Açorianos intratáveis"

- "Bola de ouro. Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gyokeres entre os 30 finalistas"

- "Volta a Portugal. Argentino Tivani vence ao sprint"

E no O Jogo:

- "Tiro de partida. A liga mais cara de sempre: o que todos gastaram no mercado. Leões arrancam hoje na defesa do bicampeonato, mas os concorrentes apetrecharam-se e muito para atacarem o título"

- "Rui Borges. 'Ganhar vai ser cada vez mais difícil'"

- "Mangas e Vagiannidis prontos para a estreia"

- "20H15. Casa Pia-Sporting"

- "FC Porto. Porto sentido. Despedida comovida a Jorge Costa juntou centenas de pessoas. Clube agradeceu mensagens: 'Vencer em memória do Bicho'"

- "Benfica. Akturkoglu deu o sim a Mourinho. Negócio com o Fenerbahçe só avança depois de decidido futuro europeu"

- "Pavlidis na mora do Newcastle"

- "Liga Europa. Cluj-Braga 1-2. Gorby endiabrado"

- "Liga Conferência. Larne-Santa Clara 0-3. Olá, Play-off"

- "Entrevista. Hugo Oliveira, técnico do Famalicão parte otimista. 'Temos de ser esfomeados'"

- "Ciclismo. Volta a Portugal. Tivani aponta à amarela"