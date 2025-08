A morte do dragão Jorge Costa em destaque na imprensa

Bom dia. Entre as muitas notícias do dia, a morte prematura e repentina do antigo capitão do Futebol Clube do Porto, Jorge Costa, ocorrida ontem a meio do dia, acaba por marcar as primeiras páginas de praticamente todos os jornais nacionais, uns com maior destaque do que outros.

No Correio da Manhã:

- "Assassina dos 5 filhos apanhada em Portugal"

- "Calor aperta e fogos não abrandam"

- "O adeus prematuro do histórico capitão"

- "Águias confiantes no ataque aos milhões"

- "Meios do INEM avariados 207 mil dias"

- "Governo. Troca de emprego dá mais mil euros a filho de Durão"

No Diário de Notícias:

- "Rússiagate. Câmara de Lisboa perde recurso e arrisca pagar 738 mil euros"

- "Hiroxima. A 'extremamente cruel' bomba atómica foi lançada há 80 anos"

- "Jorge Costa. O capitão que jamais será esquecido"

- "Têxtil. Riopele integra consórcio para desenvolver nova geração de fardas militares"

Na revista Sábado:

- "Praias. Hotéis. Restaurantes. 36 sugestões na costa alentejana"

- "Comporta. Praias públicas continuam barradas e vedadas por privados"

- "Gaza. O horror dentro da Faixa e a guerra da desinformação"

No Público:

- "1971-2025. Jorge Costa. Morreu o capitão que nunca se deixou vencer"

- "Dez aeronaves do Estado fora do combate aos fogos por falta de 'kits'"

- "Médio Oriente. Chefes militares desafiam planos de Netanyahu para Gaza"

- "Universidades. Custos e novas regras afastam estudantes do ensino superior"

- "Justiça. Tribunal volta a arrestar bens de Granadeiro e Zeinal Bava"

- "Amamentação. Ministra denunciou abusos, mas Governo não tem dados"

- "80 anos de Hiroxima. O dia em que a guerra se tornou nuclear e a paz se tornou instável"

- "Entrevista de vida. Godelleve Meersschaert, a belga que criou comunidade e raízes na Cova da Moura"

No Jornal de Notícias:

- "Capitão até ao fim. Jorge Costa 1971-2025"

- "Dragão abre portas hoje à tarde para as cerimónias fúnebres. Jogo com o Vitória adiado para segunda-feira"

- "Depoimento sentido de Domingos Paciência: 'Ainda hoje os meus filhos jogam às cartas como tu jogavas'"

- "Matosinhos. Matou antiga namorada com faca e avisou empresa que ia faltar"

- "Porto. Linha rosa do metro abre ao público no início de 2026"

- "Incêndios. Empresas de turismo contra restrições tão apertadas"

- "Superior. Mais vagas que candidatos na primeira fase de acesso"

- "Champions. Benfica tem moral em alta na luta pelos milhões"

No Negócios:

- "Incerteza global já penaliza lucros das cotadas da bolsa"

- "Classe média recebe um terço do valor para eletrodomésticos"

- "Altice Portugal com 800 pedidos para adesão às saídas voluntárias"

- "Previsões feitas por Sarmento estão entre as mais improváveis"

- "Espanha penhora criptoativos. Por cá, ainda não é possível"

- "PME com mais ferramentas para medir desempenho"

- #Os mais poderosos 2025. #44 [André Ventura] Diz que é antissistema, mas está no seu centro. #43 [Nuno Sebastião] visto como um negociador nato, tem tido na inovação uma das chaves do sucesso do unicórnio Feedzai"

No Jornal Económico:

- "IL pede 'verdadeira' flexibilização laboral"

- "Portugal já pagou 600 milhões à UE pelo plástico não reciclado"

- "Trump ameaça farmacêuticas com tarifas de 250%"

- "'Esperamos anunciar vários acordos de venda este ano'. CEO da Vanguard Properties revela que vão anunciar vários acordos de venda nalguns lotes turísticos e hoteleiros do Torre e do Dunas ainda este ano"

- "Programa. Saiba tudo sobre o E-lar. Apoio vai até 1.683 euros"

- "Portugal é 'atrativo' para ações coletivas contra empresas. "Frederico Gonçalves Pereira, sócio da VdA para o Contencioso & Reestruturações, avança as tendências nos litígios empresariais"

- "Madeira quer prolongar benefícios fiscais até 2033"

- "Unicórnios estreantes valorizam mais de 100% em bolsa"

- "BP aumenta lucros 8,5% para 2,7 mil milhões de euros"

No O Jogo:

- "Capitão Jorge Costa. 1971-2025"

No A Bola:

- "Jorge Costa. 1971-2025. Eterno capitão"

E no Record:

- "Jorge Costa. Guerreiro com alma no dragão"

- "Diretor do futebol profissional do FC Porto morre aos 53 anos"

- "Bruno laje confiante 'este grupo merece jogar na Champions'"

- "Rui Borges com novo reforço. Jota Silva quase leão"