IFCN relembra cuidados a ter com o tempo quente

Com o prolongamento do aviso laranja para as regiões montanhosas da Madeira, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) volta a alertar a população para adoptar uma conduta cautelosa em espaço florestal nas serras da Madeira, evitando comportamentos de risco que possam pôr em perigo as pessoas e a floresta.

Assim, relembra que “está proibida a realização de qualquer tipo de queimada e fogueira em espaço florestal e desaconselha a utilização dos fogareiros nas zonas de lazer em espaço florestal”. No caso de utilização destas infraestruturas, logo após a confecção as brasas e chamas deverão ser apagadas não podendo abandonar o local enquanto estiverem a cozinhar.

O IFCN desaconselha ainda caminhadas nas zonas dos Picos mais altos da ilha da Madeira e informa que a estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro permanecerá encerrada.

“Deverá ser evitado a utilização de equipamentos que possam provocar faísca (motorroçadoras com discos, motosserras, tratores sem proteções de escape, cabeças destroçadoras de mato, rebarbadoras, máquinas de soldar entre outras)”, alerta.