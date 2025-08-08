Há 30 anos, quem fizesse barulho no Funchal depois das 22 horas pagava multa

Há 30 anos, o DIÁRIO fazia manchete com o facto de estar em vigor uma nova que multava quem fizesse barulho depois das 22 horas.

A 8 de agosto de 1995, foi noticiado que o silêncio tinha uma nova lei, permitindo barulho apenas entre as oito e a 22 horas. Quem desrespeitasse a norma, em vigor há um mês, enfrentava "multas pesadas"

"Se está a pensar passear o seu cão pela cidade ou vila a horas que possam, eventualmente, perturbar o sossego, é melhor pensar duas vezes antes de o fazer. Se alguém se queixar à PSP, pode ter de pagar uma multa de 10 a 50 contas", podia ler-se na notícia.

No artigo refere que "lei do silêncio" era encurtada da meia-noite para as 22 horas, a hora máxima para, por exemplo, "pôr música para se divertir, mas que perturba toda a vizinhança". As multas para este tipo de infracção subiram grandemente e a simples permanência de jovens de 16 anos nalguns estabelecimentos era "pura e simplesmente proibida".

As únicas excepções iam apenas para os acontecimentos ocorridos nas vésperas e dias de Natal, Ano Novo e Carnaval e nas noites de Santos Populares. "Desde que a ordem não seja alterada e as manifestações ruidosas não se prolonguem para além das duas horas da madrugada".

Importa ainda referir que o produto das coimas tinha o seguinte destino: "75% para a entidade responsável pela instrução do processo e 25% para a entidade fiscalizadora", que neste caso era a PSP.