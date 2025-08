A Opel é uma marca com história e isso nota-se. Fundada na Alemanha em 1862, tornou-se uma referência na produção automóvel europeia pela engenharia fiável e pela forma como consegue unir funcionalidade e design sem perder o foco na estrada. O Opel Grandland X é disso exemplo, um automóvel estilo SUV que não tenta ser mais do que é e que por isso surpreende.

A versão 1.2 Turbo Business Edition de 2019, disponível no stand do Megamotor, ostenta linhas modernas, interior espaçoso e uma condução sóbria e confiante. Debaixo do capot está um motor a gasolina com 130 cavalos, que entrega potência suficiente para uma condução segura e económica, com caixa manual de seis velocidades. Tudo o que é essencial, mas sem excessos.

Além do mais, a lista de equipamentos está longe de ser básica. A viatura dispõe de câmara auxiliar de marcha-atrás, sensores de estacionamento, espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente, navegação integrada, App-Connect, rádio touch com entrada USB, entre muitos outros. Junta-se a isto o ar condicionado automático, jantes de liga leve, controlo de estabilidade ESP, Bluetooth, e até proteções solares nas janelas traseiras.

É o tipo de carro que se adapta ao quotidiano, espaçoso sem ser exagerado, prático sem ser aborrecido, confortável sem ser ostensivo.

O Grandland X está disponível no Megamotor com garantia de 18 meses por mútuo acordo, possibilidade de retoma com ou sem dívida*, e financiamento a partir de 207,30€/mês, sem entrada inicial. Pode ainda optar por pagamento a pronto, sendo que o valor está fixado nos 14 900 euros.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.