FFP decreta um minuto de silêncio nas suas competições

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decretou hoje um minuto de silêncio em todos os jogos das suas competições pela memória do internacional português Jorge Costa, que morreu aos 53 anos.

"A homenagem acontecerá em todos os jogos das competições organizadas pela FPF que decorrem entre os dias 08 e 11 de agosto (entre sexta e segunda-feira)", especificou o organismo.

A FPF recorda que Jorge Costa, que exercia as funções de diretor para o futebol do FC Porto, vestiu a camisola da seleção nacional em 50 ocasiões, tendo feito a sua estreia a 11 de novembro de 1992 num jogo com a Bulgária, quando o treinador era Carlos Queiroz.

Na formação, Jorge Costa atuou nas várias camadas jovens entre os sub-16 e os sub-21, sagrando-se campeão do mundo de sub-20 em 1991.

A FFP recorda a "figura e capitão" do FC Porto, no qual se sagrou campeão europeu e mundial de clubes e ganhou a Taça UEFA, além de se ter sagrado campeão nacional várias vezes e conquistado várias Taças de Portugal e Supertaças Cândido de Oliveira.

O organismo recorda que Jorge Costa jogou ainda em Inglaterra, no Charlton, na Bélgica, no Standard Liège, além de passagens pelo Penafiel e Marítimo, antes de, em 2007, assumir a carreira de treinador principal, no Sporting de Braga.

Fonte do Hospital de São João disse à Lusa que Jorge Costa "entrou em paragem cardiorrespiratória na sala de emergência" daquele centro hospitalar, para onde foi transportado, depois de se ter sentido mal no centro de estágios do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

Jorge Costa representou os 'dragões' em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças.

