Morreu o director de futebol do FC Porto Jorge Costa

O director de futebol do FC Porto, Jorge Costa, morreu esta terça-feira, 5 de Agosto, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória no centro de treinos e formação do clube, em Vila Nova de Gaia.

Jorge Paulo Costa Almeida, natural do Porto, tinha 53 anos.

O antigo internacional português foi defesa central jogou pelo CS Marítimo na época de 1991/92, passou pelo FC Porto, pelo

Standard Liège, pelo Charlton Athletic, pelo Penafiel e pelo FC Foz.

Costa representou os 'dragões' em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tornando-se um dos defesas mais marcantes da história dos portistas, com os quais conquistou uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito vezes a I Liga, cinco a Taça de Portugal e cinco a Supertaça. Pela seleção portuguesa foi internacional AA 50 vezes, tendo ainda conquistado o Mundial sub-20 de 1991.