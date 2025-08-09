Capotamento na via rápida provocou um ferido

Um automóvel despistou-se esta madrugada na descida de Santa Rita, no sentido Funchal-Ribeira Brava, e capotou de seguida, por volta da 1h30.

Deste acidente resultou um ferido, mas o mesmo conseguiu sair do carro pelos seus próprios meios.

A vítima, de 38 anos, foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Entretanto, na sequência deste acidente ocorreu um outro de seguida, que envolveu pelo menos dois carros.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.