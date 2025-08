Camionista encarcerado em despiste na Boa Nova

Um acidente a envolver três viaturas, duas delas ligeiras e uma pesada, deixou o camionista encarcerado, pelas 13 horas, na Estrada da Boa Nova, no Funchal.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Funchal, com quatro viaturas e 15 elementos, assim como os Bombeiros Voluntários Madeirenses, a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e a Polícia de Segurança Pública.

O homem, cuja idade não foi possível apurar, encontra-se ferido e necessitou ser assistido pela EMIR.

Os restantes veículos ficaram completamente destruídos.