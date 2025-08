Hoje há derby que se espera renhido por uma boa causa

Decorre hoje, pelas 17 horas um jogo histórico entre Marítimo e Nacional, equipas que se encontram no Estádio do Marítimo, nos Barreiros, pelas 17 horas, para a disputa da primeira edição do ‘Troféu Cidade do Funchal’.

Além de ser uma espécie de apresentação das duas equipas aos seus sócios, agora que estamos praticamente no início da nova desportiva, maritimistas na II Liga e nacionalistas na I Liga, o jogo tem carácter solidário.

Dérbi madeirense apela à prevenção de dependências Capitães de Nacional e Marítimo associam-se à iniciativa da Associação de Futebol da Madeira

Por cinco euros, cada um dos que se esperam muitos adeptos a participar neste evento, poderão ajudar e muito o Clube Desportivo Os Especiais, numa iniciativa da Associação de Futebol da Madeira que tem, ainda, outros objectivos, aos quais os dois clubes com maior representação popular da Madeira aderiram de coração aberto.

Tanto uns, como outros, promoveram o evento que, espera-se, tenha uma boa casa, num dia que se espera de calor, mas nublado. A bancada Poente será destinada exclusivamente a sócios e adeptos maritimistas, enquanto que a Bancada Nascente (portas 3 e 6) do recinto encontra-se destinada exclusivamente aos sócios e adeptos alvi-negros.

11h00 - Regata Funchal Náutico / 600 Anos do Foral da Madeira, com reunião técnica, seguida de sinal de advertência da regata pelas 14h00 e pelas 18h00 será a entrega de prémios, prova a decorrer na Baía do Funchal

11h00 - Candidatura da CDU fará a apresentação dos candidatos aos órgãos autárquicos do concelho de Câmara de Lobos, junto à Igreja Paroquial do Curral das Freiras

15h00 - Conferência de imprensa do candidato do Chega à CMF, Luís Filipe Santos, Praia Formosa, junto aos hotéis Pestana

15h00 às 20h00 decorre a Festa de São Paulo, na Ribeira Brava, com actuação da Banda Municipal da Ribeira Brava, pelas 16h00 haverá missa e procissão em Honra a São Paulo, pelas 18h00 haverá actuação do Grupo Folclore da Casa do Povo da Ribeira Brava e pelas 20h00 entram em cena os ‘Amigos da Música’

21h00 - Inauguração da exposição “A Ilha e a Menina”, no Foyer do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 3 de Agosto:

1492 - A armada de Cristóvão Colombo parte do porto andaluz de Palos, em direção à Índia. Chegará à América.

1778 - É inaugurado o Teatro alla Scala de Milão, em Itália, projetado pelo arquiteto neoclássico Giuseppe Piermarini, com a ópera "L'Europa riconosciuta", de Antonio Salieri, com libreto de Mattia Verazi.

1829 - Estreia de "Guilherme Tell", de Rossini, em Paris.

1842 - Primeira greve geral da era industrial. Dez mil mineiros ingleses juntam-se aos operários de North Staffordshire na luta por melhores salários. A paralisação atinge todos os setores da economia britânica.

1860 - Tratado de Paz, Amizade e Comércio, em vinte e quatro artigos, entre o Rei de Portugal e o Imperador do Japão, assinado em Yeddo, Edo, Japão.

1906 - Reino Unido e China reconhecem a independência do Tibete.

1914 - Grande Guerra 1914-1918. A Alemanha declara guerra à França.

1924 - Morre, com 66 anos, o escritor inglês de origem polaca Józef Teodor Konrad Korzeniowski, Joseph Conrad, autor de "O Coração das Tevas", "Lord Jim" e "Nostromo".

1946 - Portugal apresenta o pedido de adesão à Organização das Nações Unidas (ONU), candidatura que é recusada devido à natureza ditatorial do regime.

1959 - Massacre do Pidjiguiti, na Guiné, sob administração portuguesa. As autoridades coloniais ordenam a carga policial sobre os trabalhadores do porto de Bissau, em greve. Morrem 50 pessoas.

1961 - É apresentado o Renault 4, no Salão Automóvel de Paris.

1966 - Independência do Níger.

1968 - António de Oliveira Salazar cai de uma cadeira, no Forte de Santo António do Estoril. O agravamento do estado de saúde acusará a existência de um hematoma cerebral.

1969 - Irlanda do Norte. Aumento da violência em Belfast leva o Governo de Londres a destacar o exército para a região, onde chegará no dia 14 de agosto.

1972 - Greve dos estivadores no Reino Unido. A falta de abastecimento de bens essenciais leva o Governo a decretar o estado de emergência.

1978 - Morre, aos 42 anos, Azzedina Kalak, dirigente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

1981 - É criado o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). O cardiologista Francisco Rocha da Silva assume a presidência da instituição.

1983 - O Observatório Militar sueco de Hagfors revela ter registado, nos primeiros sete meses do ano, 25 explosões atómicas subterrâneas, levadas a cabo pela União Soviética (13), Estados Unidos (7), França (4) e Reino Unido (1).

1988 - É libertado e expulso da União Soviética o aviador alemão-federal Mathias Rust, de 19 anos, condenado por ter aterrado um avião na Praça Vermelha em Moscovo.

1990 - Conflito no Golfo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução 661 que impõe sanções ao Iraque por não ter cumprido a ordem de retirada imediata do Kuwait, imposta no dia anterior. Os Estados Unidos colocam uma força naval no Golfo Pérsico.

1994 - O Knesset (parlamento) israelita aprova por esmagadora maioria o acordo assinado pelo primeiro-ministro, Yitzhak Rabin, e o Rei Hussein da Jordânia, em 25 de julho, em Washington, Estados Unidos.

2002 - A Turquia revoga a pena de morte e reconhece os direitos culturais dos curdos. As propostas são aprovadas com a oposição do Partido da Ação Nacionalista.

2003 - Quinze dos 18 distritos de Portugal Continental apresentam fogos florestais incontroláveis. Várias povoações encontram-se em risco. Na Chamusca, distrito de Santarém, morrem duas pessoas.

2004 - Controlo fiscal. Os notários passam a ter de entregar às Finanças informação de todos os atos celebrados suscetíveis de produzir rendimentos sujeitos a IRS, a partir de 01 de outubro.

- Lançamento da nave espacial norte-americana Messenger na base de Cabo Canaveral, Florida, Estados Unidos, para investigar a possível presença de gelo no planeta Mercúrio, a sua geologia e os seus campos magnéticos, o planeta mais próximo do Sol.

- Morre, aos 95 anos, Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francês, cofundador da agência Magnum, nome que marcou a fotografia e o fotojornalismo do século XX, concentrava-se no "instante da verdade", a que chamava o "momento decisivo".

2005 - Justiça britânica deduz a primeira acusação, no âmbito das investigações aos atentados de 21 de julho em Londres, contra um homem de 23 anos, acusado de ter conhecimento "entre 23 e 28 de julho" de informações que podiam "ajudar à detenção, investigação ou condenação de outra pessoa por envolvimento, preparação ou instigação de um ato terrorista".

- Morre, com 90 anos, Dick Heyward, economista de origem britânica, diretor-geral executivo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) de 1949 a 1975.

2006 - O Conselho de Ministros aprova o Programa Nacional para as Alterações Climáticas, que prevê a redução em 10 por cento das emissões de carbono e cria uma reserva para permitir novos investimentos industriais.

- A Força Aérea israelita bombardeia os subúrbios do sul de Beirute, capital do Líbano, bastião do movimento xiita libanês Hezbollah.

- Morre, com 90 anos, Elisabeth Schwarzkopf, soprano de origem alemã.

2007 - Entra em vigor a nova Lei da Imigração, que define as condições e procedimentos de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, bem como o estatuto de residente de longa duração.

- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veta politicamente o diploma que altera o Estatuto dos Jornalistas e solicita à Assembleia da República uma nova apreciação do texto.

- O Palácio de Belém passa a integrar a lista de monumentos nacionais.

2008 - Nove montanhistas morrem e três desaparecem na queda de um bloco de gelo na encosta do K2, com 8.611 metros de altitude, o segundo maior cume da cordilheira dos Himalaias depois do Evereste.

- Morre, aos 89 anos, o escritor russo Alexandre Soljenitsyne, Prémio Nobel da Literatura em 1970, conhecido por ter revelado ao mundo a realidade do sistema soviético em livros como "Arquipélago Gulag", "Um Dia na Vida de Ivan Denissovitch" ou "O Primeiro Círculo".

2009 - O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, é declarado culpado de quatro dos sete crimes inicialmente acusado, num cúmulo jurídico de sete anos, tendo o tribunal determinado uma indemnização de 463 mil euros ao Fisco e perda de mandato.

2010 - O ciclista Alberto Contador assina contrato com a Saxo Bank por dois anos e o Laboratório de Colónia informa a União Ciclista Internacional do controlo 'antidoping' positivo durante a participação do ciclista espanhol na Volta a França.

- Morre, aos 74 anos, Elvira Sellerio, advogada e editora italiana, fundadora da editora com o mesmo nome.

2011 - O orçamento retificativo de 2011 é aprovado na generalidade no Parlamento com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e PS.

- Morre, aos 66 anos, Charles Aaron Smith, Bubba Smith, antiga estrela do futebol americano e ator da saga cómica "Academia de Polícia".

- Morre, com 98 anos, o alemão Rudolf Brazda, último sobrevivente conhecido dos "Triângulos Rosa", deportado por homossexualidade pelos nazis. Em coautoria com o seu biógrafo, Jean-Luc Schwab, escreveu "Itinerário de um triângulo rosa", onde conta os 32 meses que passou num campo de concentração.

- Morre, com 69 anos, o pianista russo Nikolai Petrov.

2012 - Morre, aos 92 anos, o ensaísta literário francês Robert Bréchon, especialista na vida e obra de Fernando Pessoa.

- Morre, com 61 anos, Horácio Rufino, antigo preso político e membro do Comité Central do PCP.

2013 - O partido União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF, em inglês), liderado por Robert Mugabe, conquista dois terços de deputados no parlamento do zimbabueano.

2014 - O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, anuncia um plano de capitalização do Banco Espírito Santo (BES) de 4.900 milhões de euros e a separação dos ativos tóxicos ('bad bank') dos restantes, que ficam numa nova instituição, o Novo Banco.

- Vítor Bento revela que vai liderar o Novo Banco, a designação dada ao 'banco bom' resultante da separação do Banco Espírito Santo, e garante que estão afastadas as "incertezas que ameaçavam a instituição".

- A Comissão Europeia anuncia que aprova solução encontrada para o Banco Espírito Santo que inclui a criação de um 'banco bom', e adianta que a medida está em linha com as regras de ajuda aos Estados da UE.

- O Governo garante que os contribuintes não terão de suportar os custos relacionados com o financiamento do Banco Espírito Santo e que a nova instituição será detida integralmente pelo Fundo de Resolução.

2015 - A Polícia Federal brasileira detém o ex-ministro José Dirceu, um dos homens mais influentes do Governo do ex-Presidente, Lula da Silva, e já condenado por corrupção em 2005, por alegadamente estar envolvido nas irregularidades da Petrobras.

- A Bolsa de Valores de Atenas, Grécia, reabre depois de cinco semanas encerrada, com uma queda de 22,87%, e o índice geral em 615,12 pontos após as primeiras negociações.

- Morre, aos 93 anos, Ário Lobo de Azevedo, primeiro reitor da Universidade de Évora.

2016 - Morre, com 73 anos, o neozelandês Chris Amon. Considerado o melhor piloto de Fórmula 1 da sua geração, nunca venceu uma corrida, disputou 96 corridas, conseguiu cinco 'pole-positions' e 11 lugares no pódio, mas nunca o primeiro.

2017 - Morre, aos 70 anos, Ángel Nieto, antigo piloto de motociclismo espanhol.

2018 - Um incêndio deflagra em Monchique, no distrito de Faro, e alastra aos concelhos de Silves, Portimão (ambos em Faro) e Odemira (Beja). Mais de 400 operacionais combatem as chamas.

2019 - Morre, aos 82 anos, Henri Belolo, produtor e compositor francês precursor do 'disco sound', que promoveu a criação de grupos como os Village People.

2020 - Covid-19. O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda, recomenda cautela na análise ao primeiro dia, desde16 de março, em que não houve mortes pelo novo coronavírus.

- O rei emérito de Espanha, Juan Carlos I, deixa o país, perante a repercussão pública das investigações sobre os seus alegados fundos em paraísos fiscais.

- O Governo francês anuncia a não ratificação do acordo de extradição com Hong Kong devido à imposição, pela China, da nova lei de segurança na antiga colónia britânica, seguindo uma decisão tomada já por outros.

- Morre, aos 83 anos, John Hume, antigo líder do Partido Social Democrata e Trabalhista irlandês, que teve um papel fundamental no processo de paz que pôs fim à guerra civil na Irlanda do Norte e que culminou com os acordos de paz de 1998, ano em que recebeu o Prémio Nobel da Paz juntamente com o protestante unionista David Trimble.

2021 - Covid-19. A modalidade de vacinação 'casa aberta' fica disponível para maiores de 30 anos e deixa de estar limitada à vacina Janssen em cerca de 80 centros de vacinação.

- O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de bronze em K1 1.000 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Japão, a terceira medalha obtida por atletas portugueses, depois do bronze do judoca Jorge Fonseca e da prata da atleta Patrícia Mamona.

- O norueguês Karsten Warholm sagra-se campeão olímpico dos 400 metros barreiras, nos Jogos Tóquio2020, Japão, e torna-se o primeiro atleta a correr a distância abaixo dos 46 segundos, melhorando a marca mundial que já lhe pertencia.

- Morre, aos 95 anos, Elisa Lamas, pianista e educadora, figura fundamental do ensino da música em Portugal, integrou a direção do Conservatório Nacional e a Comissão Instaladora da Escola Superior de Música de Lisboa.

2023 - Meio milhão de pessoas no Parque Eduardo VII, em Lisboa, assistem à cerimónia de acolhimento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), presidida pelo Papa Francisco.

- A Auchan Retail Portugal acorda com o Grupo Dia a aquisição de toda a operação em Portugal, comprando as 489 lojas Minipreço e Mais Perto, num investimento que ronda os 155 milhões de euros.

2024 - A norte-americana Katie Ledecky torna-se primeira nadadora a sagrar-se tetracampeã olímpica, impondo-se em Paris2024, França, nos 800 metros livres, e juntou-se à ginasta soviética Larisa Latynina, na liderança da lista de mulheres com mais ouros em Jogos.

Este é o ducentésimo décimo sexto dia do ano. Faltam 150 dias para o termo de 2025.

