Bom dia. O turismo na Madeira é hoje um dos destaques da imprensa nacional. Na sua primeira página, o Jornal Económico titula: "Turismo na Madeira: entre a memória de Churchill e a natureza".

Na descrição, o matutino sublinha que "o turismo madeirense atingiu 757 milhões de receitas em 2024. Desde a entrada no euro, o valor mais do que triplicou, mas os visitantes ficam cada vez menos tempo. O que tem de mudar?".

Jornal Económico:

- "Contra 'rigidez' e 'abusos' reforma laboral é justificada"

- "Turismo na Madeira: entre a memória de Churchill e a natureza"

- "País estava confiante em 2024 e comprava mais bens não essenciais, diz a Deloitte..."

- "... mas já há sinais de perigo no crédito ao consumo, alerta Carlos Alvarez, da GoBravo"

- "IL quer ouvir Leitão Amaro: quantos imigrantes temos?"

- "Moçambique gasta orçamento só em salários e dívida"

- "Detido o diplomata que ia liderar política externa chinesa"

- "Trump vai estar em reunião de líderes da UE e dá mais 90 dias de trégua à China"

Correio da Manhã:

- "Faz parto na rua com ajuda dos pais"

- "Pediu uma ambulância à Saúde 24, disseram-lhe que era melhor ir de carro. 112 demorou eternidade a atender"

- "Polícias com medo de procurar apoio psicológico"

- "Mais 84 mil idosos com reforma melhorada"

- "Jornalistas mortos à bomba em Gaza"

- "Fogos Florestais: Comandos do tempo de Costa atrasam combate"

- "Espancado: Senhorio vive terror às mãos de inquilinos"

- "Tinha 64 anos: Pescador morre dentro do barco na praia da Aguda"

- "FC Porto 3 V.Guimarães 0: Este dragão assusta"

- "Benfica-Nice: 'Não quero distrações. É Nice, Nice, Nice'"

Público:

- "Limpeza de um milhão de hectares de floresta ficou a menos de metade"

- "Casas de férias. As netas Almada Negreiros restauraram o refúgio dos avós artistas"

- "Joana Pais de Brito: 'Aconselho a dançarem ao som do Roberto Carlos uma vez por semana'"

- "A receita da mãe mexicana de Paulina Loya"

- "Gaza. Morte de jornalistas gera condenação global"

- "EUA. Trump ordena envio de Guarda Nacional para Washington"

- "Saúde. Despesa do SNS com diálise sobre para 263 milhões"

- "Chega. André Ventura reclama papel de aliado do Governo"

- "Privatização. Ex-presidente interino da TAP é agora administrador da Iberia"

- "Música. A maliana Rokia Traoré está de regresso à liberdade em todos os palcos"

- "Livro. 'O céu é o máximo!', uma obra sobre astronomia e a história da humanidade"



Jornal de Notícias:

- "Há 3,6 mil milhões de investimento público que não saem do papel"

- "Em nome do capitão. F.C. Porto 3-0 V. Guimarães. Dragões entram a ganhar no campeonato com homenagem a Jorge Costa. Samu bisou na partida"

- "Champions. Laje mantém dupla de avançados com o Nice"

- "Volta. Gilmore supersónico na chegada a Viseu"

- "Morreu sufocado pela mulher após queda da cama"

- "Canadair avariados obrigam a pedir a Marrocos aviões de combate a fogos"

- "Aveiro. Região quer travar fuga de doentes para o Porto e Coimbra"

- "Acidente. Não há meios para fiscalizar motas de água que circulam no rio Douro"

- "Ronaldo e Georgina vão casar"

- "Póvoa de Varzim. Homem executado na rua era vigiado por um GPS no carro"

- "Ambiente. Pouco se sabe sobre o impacto de fixar tampas nas garrafas"

Diário de Notícias:

- "Complemento solidário para idosos gastou em seis meses 64% do orçamento"

- "Presidenciais. Candidatos dizem que decisão do TC sobre imigração é a democracia a funcionar"

- "Comércio. Compras 'online' de usados movimentaram recorde de 800 milhões de euros"

- "Política. Autárquicas marcam 'rentrée' com partidos ainda a digerir as legislativas"

- "Guerra. 'Israel conseguiu matar-me e silenciar a minha voz'. Chovem críticas após morte de jornalista em Gaza"

- "Talento. Liverpool, Barcelona e City. Mercado de 'scouts' portugueses ao rubro"

- "Exclusivo. Leis da Nacionalidade e Imigração. Brasil admite responder com reciprocidade"

- "Arte. Os arquitetos suíços que fazem azulejos a partir de algas e conchas de ostra"

Negócios:

- "Governo simplifica despedimentos por justa causa"

- "Turcos e chineses na corrida pelos estaleiros de Setúbal"

- "Radar África. Tumultos em Luanda mexem com a sucessão de Lourenço"

- "Bolsas. Vai estourar uma bolha? Investidores ignoram ameaças"

- "Negócios. Fusões e aquisições caem para menos de 5 mil milhões"

- "Regiões. Incêndios e eventos extremos tiram até 2,2% ao PIB"

O Jogo:

- "O Bicho sorriu. FC Porto 3 -- V. Guimarães 0. Em noite de gala, como há muito não se via no dragão, Samu bisou e Pepe abriu a contagem numa partida repleta de emoções"

- "'Foi uma semana muito difícil. Ele era muito importante' - Samu"

- "'O nosso objetivo era deixar o Jorge orgulhoso' - Diogo Costa"

- "'O melhor foi o espírito da equipa, era a principal obsessão do Jorge Costa' - Farioli"

- "Martim Fernandes saiu de maca e gera preocupação"

- "Benfica-Nice. Um voo programado para o Play-off"

- "Bruno Laje. 'A este nível qualquer equipa pode vencer fora'"

- "Águias interessadas em Amoura. Argelino atua nas alas ou atrás do avançado. Análise. Parece uma máquina de costura com muito andamento"

- "Sporting. Yerami está nos planos. SAD iniciou contactos pelo futebolista do Corunha"

- "Pedro Gonçalves. 'Quero fazer uma época sem lesões'"

- "Reportagem. 'O míster disse para me atirar para a esquerda'. A incrível história do avançado do Marinhense que defendeu um penálti"

A Bola:

- "Benfica-Nice. Missão para cumprir. Encarnados entram em vantagem mas eliminatória vai a meio"

- "'Queremos concluir a tarefa iniciada em Nice' - Bruno Lage"

- "Pode haver nova aposta em dois pontas de lança"

- "Akturkoglu recuperado e convocado "

- "Amoura muito desejado na Luz"

- "Liga Portugal. 1ª jornada. FC Porto 3 -- V. Guimarães 0. Dragão com chama na homenagem a Jorge Costa"

- "Yeremay para o caso de Geny sair"

Record:

- "Yeremay é a prenda"

- "Ataque ao extremo para oferecer a Rui Borges"

- "Primeira abordagem bateu na trave"

- "Corunha pede mais de 30MEuro"

- "Pode ser a transferência mais cara de sempre dos leões"

- "Jota Silva mantém-se nos planos mas é outro processo"

- "Pote fez 200 jogos e estabelece metas: 'Época sem lesões, ganhar títulos e estar no Mundial'"

- "Esgaio rescinde e vai para o Corinthians"

- "Alvalade pronto para receber o Arouca"

- "Avançado Bisou em vitória dedicada a Jorge Costa"

- "Samu virou bicho"

- "Camisola 9 desabafou: 'Foi uma semana muito difícil'"

- "Farioli: 'Jogámos de uma maneira que o Jorge adoraria'"

- "Benfica - Nice: Bruno Lage só vê o playoff à frente"

- "'Não quero distrações'"

- "Dahl: 'Deixar a minha marca como fez Carreras'"

- "Deve ir para o banco - Artürkoglu de volta"