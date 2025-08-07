Trabalhadores do Centro de Abate da Madeira em greve de 11 a 22 de Agosto

Os trabalhadores do CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira vão estar em greve de 11 a 22 de Agosto, anunciou esta quinta-feira, 7 de Agosto, a Delegação da Madeira do Sindicato dos Trabalhadores de Funções Públicas e Sociais.

Em nota emitida, a estrutura sindical recorda que, em Abril do ano passado, quando foi negociado o Acordo de Empresa, as duas partes envolvidas, nomeadamente o sindicato e a empresa, "concordaram que o acordo não estava fechado, que era dinâmico e que posteriormente se poderia proceder a algumas alterações". Mais de um ano depois, o sindicato reivindica a actualização do documento.

Em causa está a actualização da tabela salarial, "tendo em conta que o salário mínimo da Região já consumiu três níveis remuneratórios, estando uma grande maioria dos trabalhadores a receber a Retribuição Mínima Mensal Garantida da Região", a alteração do subsídio de risco para 20% para todos os trabalhadores, o aumento do subsídio de alimentação para o valor de 10,50€/ diário, e a atribuição do subsídio de frio.