Custos salariais aumentaram 9,7% na Madeira

Os custos salariais, por hora efectivamente trabalhada, aumentaram 9,7% na Madeira, no 2.º trimestre de 2025, em comparação com o trimestre homólogo. Também o Índice de Custo do Trabalho (ajustado de dias úteis), na Região, registou um acréscimo de 9,7% em relação ao 2.º trimestre de 2024.

Segundo explica nota da Direcção Regional de Estatística, "os custos salariais incluem o salário base, prémios e subsídios regulares, prémios e subsídios irregulares (subsídio de férias; subsídio de Natal; prémios de fim do ano/distribuição de lucros; outros prémios e subsídios pagos com carácter irregular), pagamento por trabalho extraordinário".

Quanto aos outros custos, registaram, da mesma forma, um acréscimo homólogo, de 9,7%. Estes custos referem-se a indemnizações por despedimento, encargos legais a cargo da entidade patronal (contribuição patronal para a Segurança Social; seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais), encargos convencionais, contratuais e facultativos (prestação complementar de reforma/invalidez; seguro de saúde; seguro de vida/acidentes pessoais; prestações sociais pagas diretamente ao/à trabalhador/a em caso de ausência por doença).

A evolução homóloga do Índice de Custo do Trabalho na RAM resultou do efeito conjugado do acréscimo dos custos médios por trabalhador e do decréscimo de horas efectivamente trabalhadas por trabalhador.



A nível nacional, o valor daquele índice registou um aumento homólogo inferior, de +5,2%: +5,3% na componente dos custos salariais e +5,1% na dos outros custos.

