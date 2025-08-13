Número de espectadores e receita disparam nos cinemas da Madeira

Os cinemas da Região Autónoma da Madeira viveram o segundo trimestre de 2025 em grande.

De acordo com os dados provisórios do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), divulgados esta quarta-feira, 13 de Agosto, pela Direcção Regional de Estatística, entre Abril e Junho, o número de espectadores na Região disparou para 66.901, um crescimento homólogo de 74,4%, enquanto as receitas de bilheteira atingiram os 403,9 mil euros, mais 83,3% do que no ano passado.

No segundo trimestre do ano, realizaram-se 3.422 sessões, mais 2,5% do que no mesmo período de 2024.

No acumulado do primeiro semestre, os cinemas madeirenses registaram 6.484 sessões, 106.411 espectadores e receitas de 643,8 mil euros. Face a igual período de 2024, houve menos sessões (-3,7%), mas um aumento significativo do público (+32,0%) e das receitas (+36,8%).

Os números referem-se ao período antes do encerramento das salas de cinemas Cineplace, do centro comercial Madeira Shopping, no final do mês de Junho.