Trump doa salário para apoiar renovações da Casa Branca

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que doou o seu primeiro salário do seu segundo mandato para ajudar os projetos de renovação da Casa Branca.

"Orgulho-me de ser o único Presidente (com a possível exceção do grande George Washington) a doar o meu salário. O meu primeiro salário foi para a Associação Histórica da Casa Branca, que está a proceder a renovações muito necessárias na bela 'Casa do Povo'", escreveu na sua rede social Truth Social.

O republicano insistiu que estão a ser efetuadas "grandes melhorias e embelezamentos" na Casa Branca, "a um nível nunca antes visto desde a sua criação".

Embora Trump afirme, desde 2019 (ainda durante o seu primeiro mandato), que é o único Presidente norte-americano a doar o seu salário, há registos de ações semelhantes de Herbert Hoover (1929-1933) e de John F. Kennedy (1961-1963), ambos de famílias ricas, que deram o seu salário presidencial a organizações de caridade e sociais.

No caso de George Washington (1789-1797), embora não tenha aceitado um salário pelo seu serviço militar, recebeu-o enquanto primeiro Presidente da então jovem nação.

Desde o seu regresso à presidência norte-americana, em janeiro passado, Trump não só está empenhado em mudar a forma convencional de como funciona o Governo federal, como também tem estado ativamente envolvido na renovação da Casa Branca.

O Presidente redecorou a Sala Oval, acrescentando múltiplos adornos dourados e duplicando o número de quadros, e ordenou a pavimentação do Jardim das Rosas e a instalação de dois mastros para hastear a bandeira dos Estados Unidos.

Recentemente anunciou a construção de um salão de baile na residência executiva, com cerca de 8.000 metros quadrados de área útil e um custo estimado em 200 milhões de dólares (cerca de 172 milhões de euros, ao câmbio atual).