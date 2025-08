Dérbi madeirense apela à prevenção de dependências

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) tem vindo a colocar a prevenção dos comportamentos aditivos e das dependências como uma das suas “prioridades estratégicas”, especialmente focada nos escalões de formação. Reconhecendo o papel fundamental que o futebol desempenha na vida dos jovens, a AFM pretende realizar diversas campanhas, acções e programas dirigidos não só aos atletas, mas também aos dirigentes, árbitros, treinadores e pais dos clubes associados.

O objectivo é sensibilizar toda a comunidade futebolística para “a importância de escolhas saudáveis e promover um ambiente desportivo que estimule o desenvolvimento pessoal e social positivo”.

No âmbito desta estratégia, a AFM pretende igualmente dar destaque à sua acção preventiva em eventos de grande visibilidade, como é caso do jogo de hoje entre Nacional e Marítimo, no Troféu Cidade do Funchal. E para isso desafiou os dois clubes, através dos seus capitães, reconhecendo a “influência que têm junto dos adeptos, para ”a criação e divulgação de mensagens de prevenção ao consumo de álcool e drogas, direccionadas especialmente aos mais jovens.

João Aurélio, capitão do Nacional, deixou a sua mensagem: “Valorizamos a dedicação, o esforço e o treino para alcançar o sucesso. Os teus sonhos podem tornar-se realidade sem o uso de substâncias nocivas como o álcool e as drogas, os quais apenas prejudicam a tua saúde, o teu desempenho e o teu futuro”.

Já o capitão do Marítimo, Romain Correia, referiu: “Acreditamos que a melhor jogada é viver de forma responsável e saudável. O futebol é muito mais do que um jogo. É uma boa escolha para manter-vos longe do álcool e das drogas, ensina-vos disciplina, trabalho em equipa e objectivos positivos de vida”.

O jogo entre Nacional e Marítimo, da primeira edição do Troféu Cidade do Funchal, realiza-se hoje, às 17 horas, nos Barreiros.