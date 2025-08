Recorde a passagem de Jorge Costa pelo Marítimo

Jorge Costa foi a grande figura do Marítimo em 1991/1992. Emprestado pelo FC Porto, o defesa-central afirmou, na Madeira, todo o seu potencial. Qualidade que valeu o regresso às Antas e para garantir presença nas primeiras opções dos ‘dragões’.

Chegou ao Marítimo como campeão do Mundo sub-20, título conquistado em Junho de 1991, em Lisboa, pela selecção nacional. Jorge Costa, um dos maiores talentos da sua geração, teve nos verde-rubros o palco necessário para atingir outros voos.

Em 1991/1992, Jorge Costa fez 31 jogos pelo Marítimo, então orientado pelo brasileiro Paulo Autuori. No Verão de 1992 regressou ao FC Porto.

Em 2023, numa entrevista ao DIÁRIO, Jorge Costa afirmou o carinho especial pelo clube verde-rubro, que teve, por sinal, grande importância no início do seu percurso enquanto sénior.

O director de futebol do FC Porto, Jorge Costa, morreu esta terça-feira, 5 de Agosto, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória no centro de treinos e formação do clube, em Vila Nova de Gaia. Jorge Paulo Costa Almeida, natural do Porto tinha 53 anos.