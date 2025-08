Stephanie do Mónaco visitou a Madeira há 32 anos

Uma das mais conhecidas princesas europeias esteve na Madeira há precisamente 32 anos. A convite da organização do Rali Vinho da Madeira, Stephanie do Mónaco apenas cumpriu com a agenda oficial ao quarto dia de estadia.

A princesa visitou o Instituto de Bordado, Tapeçaria e Artesanato da Madeira (IBTAM), onde foi presenteada com um centro de mesa bordado à mão no linho branco, bem como uma blusa bordada à medida da monarca, entre outras ofertas.

Antes, tinha estado no Instituto do Vinho, onde conheceu as várias fases da produção do vinho. Além disso, recebeu uma caixa de embutido contendo uma garrafa de Vinho Madeira e flores.

O acesso da comunicação social a estes eventos foi vedado.

Mais tarde, também num evento vedado à comunicação social, Stephanie participou num arraial no hotel Savoy, também organizado pelo Rali Vinho da Madeira. Fez-se acompanhar pelo então companheiro Daniel Ducruel.