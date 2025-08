PSP recolheu 25 armas de fogo e 266 munições em Julho

A Polícia de Segurança Pública (PSP) recolheu durante o mês de julho 25 armas de fogo e 266 munições, que foram entregues de forma voluntária pelos proprietários, anunciou hoje esta polícia.

A entrega das armas aconteceu no âmbito da operação nacional "Armas em segurança, tour de verão 2025", que começou no primeiro dia de julho e termina a 31 de agosto.

Em comunicado, a PSP explicou que as armas foram entregues durante 29 ações de policiamento de proximidade, atendimento e licenciamento, que aconteceram em todo o país. Durante estas 29 ações, "foram realizados quase 200 contactos com pessoas para esclarecimentos de dúvidas e prestação de informação sobre processos de licenciamentos associados à uso, posse, guarda, transporte e utilização de armas de fogo, em especial, armas relacionadas com a prática venatória/caça", lê-se no documento enviado às redações.

Até ao final de agosto, a PSP vai estar em Pombal, Mogadouro, Sátão, Penafiel, Penacova, Resende, Cinfães, Vimioso, Rio Maior, Arcos de Valdevez, Porto, Bragança, Vilar Formoso, Trofa, Bragança, Mealhada, Alcobaça, Tondela, Castelo de Paiva, Loures, Mafra, Torres Vedras e Póvoa do Lanhoso.

A Polícia de Segurança Pública sublinhou ainda que as armas que tenham a respetiva licença caducada devem ser entregues à PSP ou colocadas num armeiro de tipo 2, estabelecimento com alvará para a guarda e desativação de armas.