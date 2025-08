Marítimo vence por 2-0 ao intervalo no Troféu Cidade do Funchal

O Marítimo vai vencendo o Nacional por 2-0 ao intervalo, no jogo da 1.ª edição do Troféu Cidade do Funchal, que está a ser disputado no Estádio da Madeira.

Os golos da formação verde-rubra surgiram aos 31 minutos, por intermédio de Romain Correia, e aos 38', através de um auto-golo de Zé Vítor.