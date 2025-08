Curto circuito mobiliza duas corporações para o prédio do Anadia

Uma forte operação de duas corporações de bombeiros do Funchal está, neste momento, mobilizada no edifício do AnadiaShopping, onde um curto circuito fez disparar os alarmes.

A situação ocorreu antes da meia-noite, mas a esta hora, as corporações de Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros Sapadores do Funchal estão no local, apoiados pela PSP.

O incidente, segundo pudemos apurar, ocorreu num apartamento do 6.° andar do edifício residencial e comercial, causado por curto-circuito numa máquina de secar roupa, que causou fumo e fogo, levando à mobilização em força.

Quatro viaturas pesadas, duas ligeiras, duas ambulâncias tomaram conta da ocorrência, além de duas viaturas da PSP a ordenar o trânsito e a manter os curiosos afastados. Mais de duas dezenas de operacionais foram chamados.

A situação foi controlada sem ser necessário recurso a todos os meios mobilizados, nomeadamente as duas viaturas com escada de grande dimensão.