Fogo de Trancoso consumiu quase 14.000 hectares

O incêndio florestal, que começou no sábado, em Trancoso, no distrito da Guarda, consumiu quase 14.000 hectares de área, segundo estimativas divulgadas hoje pelo Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

O EFFIS, que se baseia em imagens de satélite do programa Europeu Copernicus, precisa que a área ardida do incêndio que começou em Trancoso e alastrou para os concelhos de Fornos de Algodres, Aguiar da Beira e Celorico da Beira totaliza 13.741 hectares.

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) dá conta que desde 01 de janeiro arderam em Portugal 63.247 hectares, metade dos quais nas últimas três semanas, e deflagraram 5.963 incêndios, sendo a maioria nas regiões do Norte e Centro.

A área ardida este ano é nove vezes maior do que no mesmo período do ano passado e a segunda desde 2017.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural desde 02 de agosto.