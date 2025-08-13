Acidente na Via Rápida provoca congestionamento com quase 4 quilómetros de extensão

Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 13 de Agosto, na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, está a provocar um grande congestionamento, na zona da Cancela, com cerca de 4 quilómetros de extensão.

O trânsito lento vai do quilómetro 22.5 da Via Rápida ao 18.6, com filas de carros nas duas faixas de rodagem.

De resto, o trânsito flui normalmente ao início da manhã de hoje. O cenário deverá alterar-se a meio da manhã, à hora de almoço e no fim do dia, alturas em que há maior concentração de automóveis nas estradas.

Os acessos às zonas balneares deverão registar maior pressão face à elevada procura neste dia de elevadas temperaturas.

Nos acessos ao centro da cidade do Funchal há igualmente registo de alguns abrandamentos.

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O sol é outro factor a ter em conta durante a condução, de forma a não encadear a visão.

O piso encontra-se seco e transitável tanto a Norte, como a Sul da ilha.