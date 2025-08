Fogo de Arouca mantém-se com uma frente ativa em Cinfães

O incêndio que lavra há três dias em Arouca e que alastrou aos concelhos vizinhos de Castelo de Paiva e Cinfães tinha hoje, às 21:45, uma frente ativa com 3,5 quilómetros de extensão, informou fonte da Proteção Civil.

"Neste momento, temos uma frente ativa com cerca de 3,5 quilómetros, em Cinfães (distrito de Viseu). A cabeça do incêndio está dominada, estando a decorrer manobras de consolidação e rescaldo", adiantou a mesma fonte.

Esta manhã, em declaração aos jornalistas, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa, Hugo Santos, já tinha referido que os municípios de Arouca e de Castelo de Paiva não tinham qualquer zona de incêndio ativa.

Na altura, o comandante disse ainda que se mantinha apenas uma "pequena linha de incêndio" ativa no município de Cinfães, no distrito de Viseu, que esperava ver debelada brevemente, o que ainda não sucedeu.

De acordo com as primeiras estimativas, o incêndio de Arouca, com mais de 48 quilómetros de perímetro, consumiu uma área de mais de 4500 hectares de floresta.

O fogo provocou danos numa casa devoluta, alguns anexos agrícolas e pequenos danos em duas habitações, tendo ainda destruído parte dos Passadiços do Paiva, uma das principais fontes de receita para a economia local de Arouca.

Pelas 21:45, segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam mobilizados no combate às chamas 483 operacionais, apoiados por 181 viaturas.